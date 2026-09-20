Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260920/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1159538036.html
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена опасность атаки ВСУ – жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T10:11
2026-09-20T10:12
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695553_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_5e166e8f53d1c0d5884614acf704543f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена опасность атаки ВСУ – жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКСВключать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695553_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_df6e7dec05b8ddceeb4b1436892f9f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, крым
В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога

10:11 20.09.2026 (обновлено: 10:12 20.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена опасность атаки ВСУ – жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13Крымский мост открыт
11:03Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:01Отбой ракетной опасности в Крыму
10:56Явка на выборах в Крыму на утро 20 сентября – данные Избиркома
10:46Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой
10:33В Крыму объявлена ракетная опасность
10:30Крымский мост закрыт
10:15Два человека погибли и 20 ранены при атаке дронов ВСУ в Подмосковье
10:11В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:08Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
09:57Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всех
09:43Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России
09:31Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом
09:09Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированы
08:55Мощный удар по Украине - что поражено
08:30Выборы в Крыму и Севастополе - день третий
08:10Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября
07:54Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ
07:45Бензин в Крыму: где заправиться в воскресенье по 100 рублей
07:36ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно
Лента новостейМолния