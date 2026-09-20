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В Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дрон - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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В Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дрон
В Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дрон - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дрон
Восемь беспилотников ВСУ пытались атаковать Севастополь днем в воскресенье, один из сбитых беспилотников сдетонировал на проспекте Победы, проинформировал... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T16:22
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Восемь беспилотников ВСУ пытались атаковать Севастополь днем в воскресенье, один из сбитых беспилотников сдетонировал на проспекте Победы, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Развожаев сообщал о работе ПВО и мобильных огневых групп.По его данным, в районе проспекта Победы сдетонировал беспилотник, он был начинен поражающими элементами, по предварительной информации никто не пострадал. Повреждены пять машин, несколько окон в доме.В Крыму ранее в пятницу также объявляли угрозу ракетной атаки, информировал официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбой тревоги звучит в СевастополеБолее тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами РоссииВСУ атаковали Москву и Подмосковье – что известно
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, потери всу , срочные новости крыма, новости севастополя
В Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дрон

8 беспилотников ВСУ пытались атаковать Севастополь - один сдетонировал на проспекте Победы

16:22 20.09.2026 (обновлено: 16:31 20.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Восемь беспилотников ВСУ пытались атаковать Севастополь днем в воскресенье, один из сбитых беспилотников сдетонировал на проспекте Победы, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Развожаев сообщал о работе ПВО и мобильных огневых групп.

"Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 8 БПЛА", - написал он в МАКС.

По его данным, в районе проспекта Победы сдетонировал беспилотник, он был начинен поражающими элементами, по предварительной информации никто не пострадал. Повреждены пять машин, несколько окон в доме.
"На конечной остановке "Проспект Победы" в двух троллейбусах взрывной волной выбило стекла. Пассажиров в транспорте не было. Никто не пострадал. В районе Ялтинского шоссе зафиксировано возгорание двух участков травы, все они уже потушены", – перечислили губернатор последствия вражеской атаки.
В Крыму ранее в пятницу также объявляли угрозу ракетной атаки, информировал официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.
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