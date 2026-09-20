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В Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дрон

В Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дрон - РИА Новости Крым, 20.09.2026

В Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дрон

Восемь беспилотников ВСУ пытались атаковать Севастополь днем в воскресенье, один из сбитых беспилотников сдетонировал на проспекте Победы, проинформировал... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T16:22

2026-09-20T16:22

2026-09-20T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Восемь беспилотников ВСУ пытались атаковать Севастополь днем в воскресенье, один из сбитых беспилотников сдетонировал на проспекте Победы, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Развожаев сообщал о работе ПВО и мобильных огневых групп.По его данным, в районе проспекта Победы сдетонировал беспилотник, он был начинен поражающими элементами, по предварительной информации никто не пострадал. Повреждены пять машин, несколько окон в доме.В Крыму ранее в пятницу также объявляли угрозу ракетной атаки, информировал официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбой тревоги звучит в СевастополеБолее тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами РоссииВСУ атаковали Москву и Подмосковье – что известно

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2026

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