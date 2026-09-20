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В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T20:00
2026-09-20T21:36
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крым
севастополь
центральная избирательная комиссия россии (цик)
избирком крыма
севастопольская городская избирательная комиссия
выборы-2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя.По данным на 15:00 в Крыму проголосовали 677 242 избирателя (44,63%), в Севастополе по состоянию на 18:00 свой выбор сделали 220 837 избирателей с учетом досрочного голосования.В регионах в течение трех основных дней голосования – с 18 по 20 сентября - проходили выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. Кроме того, в Крыму состоялись дополнительные выборы депутата Госсовета РК по одномандатному избирательному округу № 22, депутатов Джанкойского, Сакского, Феодосийского, Керченского, Белогорского городских советов и Медведевского сельского совета Черноморского района. А в Севастополе выбирали депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований Балаклавского и Нахимовского районов.В Севастополе в течение трех дней работали 187 избирательных участков, в Республике Крым - 1098 избирательных участков, кроме того, еще 30 избирательных участков работали 20 сентября в местах временного пребывания избирателей - в учреждениях здравоохранения и один в СИЗО. Все они были оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществлялось видеонаблюдение Порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивали несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки были заранее взяты под круглосуточную охрану. Досрочное голосование проходило с 9 по 17 сентября в целях безопасности избирателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50%Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в КрымуАтаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
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РИА Новости Крым
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4.7
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выборы, выборы в крыму и севастополе, крым, севастополь, центральная избирательная комиссия россии (цик), избирком крыма, севастопольская городская избирательная комиссия, выборы-2026
В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах

В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах

20:00 20.09.2026 (обновлено: 21:36 20.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя.
По данным на 15:00 в Крыму проголосовали 677 242 избирателя (44,63%), в Севастополе по состоянию на 18:00 свой выбор сделали 220 837 избирателей с учетом досрочного голосования.
В регионах в течение трех основных дней голосования – с 18 по 20 сентября - проходили выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. Кроме того, в Крыму состоялись дополнительные выборы депутата Госсовета РК по одномандатному избирательному округу № 22, депутатов Джанкойского, Сакского, Феодосийского, Керченского, Белогорского городских советов и Медведевского сельского совета Черноморского района. А в Севастополе выбирали депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований Балаклавского и Нахимовского районов.
В Севастополе в течение трех дней работали 187 избирательных участков, в Республике Крым - 1098 избирательных участков, кроме того, еще 30 избирательных участков работали 20 сентября в местах временного пребывания избирателей - в учреждениях здравоохранения и один в СИЗО. Все они были оснащены источниками энергии на случай отключений света.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществлялось видеонаблюдение Порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивали несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки были заранее взяты под круглосуточную охрану. Досрочное голосование проходило с 9 по 17 сентября в целях безопасности избирателей.
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