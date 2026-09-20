https://crimea.ria.ru/20260920/v-respublike-krym-i-sevastopole-zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-1159546823.html
В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T20:00
2026-09-20T20:00
2026-09-20T21:36
выборы
выборы в крыму и севастополе
крым
севастополь
центральная избирательная комиссия россии (цик)
избирком крыма
севастопольская городская избирательная комиссия
выборы-2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5041d57e5342f46c77ce7b562a6603b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя.По данным на 15:00 в Крыму проголосовали 677 242 избирателя (44,63%), в Севастополе по состоянию на 18:00 свой выбор сделали 220 837 избирателей с учетом досрочного голосования.В регионах в течение трех основных дней голосования – с 18 по 20 сентября - проходили выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. Кроме того, в Крыму состоялись дополнительные выборы депутата Госсовета РК по одномандатному избирательному округу № 22, депутатов Джанкойского, Сакского, Феодосийского, Керченского, Белогорского городских советов и Медведевского сельского совета Черноморского района. А в Севастополе выбирали депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований Балаклавского и Нахимовского районов.В Севастополе в течение трех дней работали 187 избирательных участков, в Республике Крым - 1098 избирательных участков, кроме того, еще 30 избирательных участков работали 20 сентября в местах временного пребывания избирателей - в учреждениях здравоохранения и один в СИЗО. Все они были оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществлялось видеонаблюдение Порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивали несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки были заранее взяты под круглосуточную охрану. Досрочное голосование проходило с 9 по 17 сентября в целях безопасности избирателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50%Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в КрымуАтаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
https://crimea.ria.ru/20260920/predvaritelnye-rezultaty-vyborov-2026---tsik-1159548063.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43fe5ef01f854ac5eb94df3c5485f50f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, выборы в крыму и севастополе, крым, севастополь, центральная избирательная комиссия россии (цик), избирком крыма, севастопольская городская избирательная комиссия, выборы-2026
В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
20:00 20.09.2026 (обновлено: 21:36 20.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя.
По данным на 15:00 в Крыму проголосовали 677 242 избирателя (44,63%), в Севастополе по состоянию на 18:00 свой выбор сделали 220 837 избирателей с учетом досрочного голосования.
В регионах в течение трех основных дней голосования – с 18 по 20 сентября - проходили выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. Кроме того, в Крыму состоялись дополнительные выборы депутата Госсовета РК по одномандатному избирательному округу № 22, депутатов Джанкойского, Сакского, Феодосийского, Керченского, Белогорского городских советов и Медведевского сельского совета Черноморского района. А в Севастополе выбирали депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований Балаклавского и Нахимовского районов.
В Севастополе в течение трех дней работали 187 избирательных участков, в Республике Крым - 1098 избирательных участков, кроме того, еще 30 избирательных участков работали 20 сентября в местах временного пребывания избирателей - в учреждениях здравоохранения и один в СИЗО. Все они были оснащены источниками энергии на случай отключений света.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществлялось видеонаблюдение Порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивали
несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки были заранее взяты под круглосуточную охрану. Досрочное голосование проходило с 9 по 17 сентября в целях безопасности избирателей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: