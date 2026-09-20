https://crimea.ria.ru/20260920/v-krymu-yavka-na-vyborakh-v-gosdumu-prevysila-45-1159548792.html

В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%

В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95% - РИА Новости Крым, 20.09.2026

В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%

Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ по Крыму составила 46,95% на 18 часов, выборный процесс прошел без происшествий. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T21:57

2026-09-20T21:57

2026-09-20T22:34

выборы

выборы в крыму и севастополе

выборы-2026

избирком крыма

избирательная комиссия республики крым

михаил малышев

крым

новости крыма

видео

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159476354_0:17:848:494_1920x0_80_0_0_af8156040b832de541cbdb2098dd318a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ по Крыму составила 46,95% на 18 часов, выборный процесс прошел без происшествий. Об этом сообщил глава Избиркома республики Михаил Малышев."712 863 избирателя проголосовали на 18 часов, соответственно, это составляет 46,95%. На дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым третьего созыва по одномандатному избирательному округу No 22 приняли участие 25 834 избирателя, что, соответственно, составляет 42,59", - сообщил Малышев журналистам во время брифинга в Симферополе.Он подчеркнул, что выборный процесс проходил гласно, в соответствии с действующим законодательством о выборах. В голосовании на выборах депутатов приняли участие 4 572 наблюдателя, назначенных политическими партиями, кандидатами, а также Общественной палатой Республики Крым. А также 91 представитель от 18 средств массовой информации.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. В Севастополе явка превысила 61%, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия", сообщала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму и Севастополе – день третийЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуруПредварительные результаты выборов-2026 – ЦИК

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, избирком крыма, избирательная комиссия республики крым, михаил малышев, крым, новости крыма, видео