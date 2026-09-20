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В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95% - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%
В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95% - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%
Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ по Крыму составила 46,95% на 18 часов, выборный процесс прошел без происшествий. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T21:57
2026-09-20T22:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ по Крыму составила 46,95% на 18 часов, выборный процесс прошел без происшествий. Об этом сообщил глава Избиркома республики Михаил Малышев."712 863 избирателя проголосовали на 18 часов, соответственно, это составляет 46,95%. На дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым третьего созыва по одномандатному избирательному округу No 22 приняли участие 25 834 избирателя, что, соответственно, составляет 42,59", - сообщил Малышев журналистам во время брифинга в Симферополе.Он подчеркнул, что выборный процесс проходил гласно, в соответствии с действующим законодательством о выборах. В голосовании на выборах депутатов приняли участие 4 572 наблюдателя, назначенных политическими партиями, кандидатами, а также Общественной палатой Республики Крым. А также 91 представитель от 18 средств массовой информации.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. В Севастополе явка превысила 61%, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия", сообщала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму и Севастополе – день третийЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуруПредварительные результаты выборов-2026 – ЦИК
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В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%

В Крыму явка на выборах в Госдуму РФ на 18 часов составила 46,95% – Малышев

21:57 20.09.2026 (обновлено: 22:34 20.09.2026)
 
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Выборы в России - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ по Крыму составила 46,95% на 18 часов, выборный процесс прошел без происшествий. Об этом сообщил глава Избиркома республики Михаил Малышев.
"712 863 избирателя проголосовали на 18 часов, соответственно, это составляет 46,95%. На дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым третьего созыва по одномандатному избирательному округу No 22 приняли участие 25 834 избирателя, что, соответственно, составляет 42,59", - сообщил Малышев журналистам во время брифинга в Симферополе.
Он подчеркнул, что выборный процесс проходил гласно, в соответствии с действующим законодательством о выборах. В голосовании на выборах депутатов приняли участие 4 572 наблюдателя, назначенных политическими партиями, кандидатами, а также Общественной палатой Республики Крым. А также 91 представитель от 18 средств массовой информации.
В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. В Севастополе явка превысила 61%, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия", сообщала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
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ВыборыВыборы в Крыму и СевастополеВыборы-2026Избирком КрымаИзбирательная комиссия Республики КрымМихаил МалышевКрымНовости КрымаВидео
 
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00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
22:49Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов
22:39Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия
22:32В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков
21:57В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%
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21:43Зеленский заявил о разговоре с Трампом и их будущей встрече в Нью-Йорке
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21:20ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
21:18В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
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