https://crimea.ria.ru/20260920/v-krymu-yavka-na-vyborakh-v-gosdumu-prevysila-45-1159548792.html
В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%
В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95% - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%
Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ по Крыму составила 46,95% на 18 часов, выборный процесс прошел без происшествий. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T21:57
2026-09-20T21:57
2026-09-20T22:34
выборы
выборы в крыму и севастополе
выборы-2026
избирком крыма
избирательная комиссия республики крым
михаил малышев
крым
новости крыма
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159476354_0:17:848:494_1920x0_80_0_0_af8156040b832de541cbdb2098dd318a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ по Крыму составила 46,95% на 18 часов, выборный процесс прошел без происшествий. Об этом сообщил глава Избиркома республики Михаил Малышев."712 863 избирателя проголосовали на 18 часов, соответственно, это составляет 46,95%. На дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым третьего созыва по одномандатному избирательному округу No 22 приняли участие 25 834 избирателя, что, соответственно, составляет 42,59", - сообщил Малышев журналистам во время брифинга в Симферополе.Он подчеркнул, что выборный процесс проходил гласно, в соответствии с действующим законодательством о выборах. В голосовании на выборах депутатов приняли участие 4 572 наблюдателя, назначенных политическими партиями, кандидатами, а также Общественной палатой Республики Крым. А также 91 представитель от 18 средств массовой информации.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. В Севастополе явка превысила 61%, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия", сообщала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму и Севастополе – день третийЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуруПредварительные результаты выборов-2026 – ЦИК
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159476354_85:0:765:510_1920x0_80_0_0_e6a8002711c3fd91bcc1db9bb5e8c0d3.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, избирком крыма, избирательная комиссия республики крым, михаил малышев, крым, новости крыма, видео
В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%
В Крыму явка на выборах в Госдуму РФ на 18 часов составила 46,95% – Малышев
21:57 20.09.2026 (обновлено: 22:34 20.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ по Крыму составила 46,95% на 18 часов, выборный процесс прошел без происшествий. Об этом сообщил глава Избиркома республики Михаил Малышев.
"712 863 избирателя проголосовали на 18 часов, соответственно, это составляет 46,95%. На дополнительных выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым третьего созыва по одномандатному избирательному округу No 22 приняли участие 25 834 избирателя, что, соответственно, составляет 42,59", - сообщил Малышев журналистам во время брифинга в Симферополе.
Он подчеркнул, что выборный процесс проходил гласно, в соответствии с действующим законодательством о выборах. В голосовании на выборах депутатов приняли участие 4 572 наблюдателя, назначенных политическими партиями, кандидатами, а также Общественной палатой Республики Крым. А также 91 представитель от 18 средств массовой информации.
В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование
на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. В Севастополе явка превысила 61%
, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%.
По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия", сообщала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: