https://crimea.ria.ru/20260920/v-krymu-vyyavili-narusheniya-na-detskikh-ploschadkakh-1159237579.html

В Крыму выявили нарушения на детских площадках

В Крыму выявили нарушения на детских площадках - РИА Новости Крым, 20.09.2026

В Крыму выявили нарушения на детских площадках

В Крыму на новых детских площадках, которые в большом количестве появляются в рамках благоустройства, могут встречаться дефекты и несоответствия техрегламентам... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T19:18

2026-09-20T19:18

2026-09-20T19:18

дети

безопасность

олег бышук

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на новых детских площадках, которые в большом количестве появляются в рамках благоустройства, могут встречаться дефекты и несоответствия техрегламентам – это влечет за собой нарушение правил детской безопасности. Ответственны за это могут быть не только подрядчики, но и эксплуатирующие организации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба ОНФ в Крыму Олег Бышук.Все площадки должны быть качественными и сертифицированными, подчеркнул Бышук. Также важно правильное их содержание – на каждом объекте должен быть ответственный, чтобы площадки не были бесхозными.Чтобы не допустить травм среди детей, важно следить за соблюдением норм еще на этапе монтажа и не устанавливать элементы из несоответствующих материалов, отметил он. За тем, какое оборудование доставлено на площадку, должен следить заказчик. Он вправе не принимать некачественные элементы.Гость студии также обратил внимание, что на побережье Крыма наблюдается высокая инсоляция, круглый год на элементы площадки воздействует ветер, песок, соль. Поэтому на этих площадках должны быть использованы материалы, устойчивые к этим факторам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комфорт на детских площадках закрепят ГОСТомВ школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенкуВ Крыму более 24 тысяч родителей получили семейную выплату

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, безопасность, олег бышук, крым