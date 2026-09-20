https://crimea.ria.ru/20260920/v-krymu-v-dni-vyborov-fiksirovali-soobscheniya-o-minirovanii-uchastkov-1159549722.html

В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков

В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков - РИА Новости Крым, 20.09.2026

В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков

В Крыму в дни выборов фиксировали ложные сообщения о минировании помещений избирательных комиссий. Об этом сообщил глава Избиркома республики Михаил Малышев. РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T22:32

2026-09-20T22:32

2026-09-20T22:32

михаил малышев

избирком крыма

выборы

выборы в крыму и севастополе

выборы-2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/14/1159549490_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_3e1b66763fcc7c0cd8e3fdaade43907b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в дни выборов фиксировали ложные сообщения о минировании помещений избирательных комиссий. Об этом сообщил глава Избиркома республики Михаил Малышев."Говоря о непростых условиях, хочу также сообщить, что сегодня в адрес территориальной избирательной комиссии Республики Крым, а также очень большого количества территориальных комиссий поступали сообщения о якобы минировании зданий, в которых расположены наши комиссии", – проинформировал Малышев.По его словам, правоохранительными органами были оперативно предприняты все необходимые меры, проведены соответствующие проверки. Ни одно из сообщений не подтвердилось."На данное время, на 21:45, все без исключения комиссии проводят все те процедуры, которые необходимо выполнить после окончания, после закрытия избирательных участков, а именно рассмотреть все обращения и жалобы, если таковые имели место быть, а затем приступить уже непосредственно к подсчету голосов", – сказал он.Кроме того, по его словам, на избирательном участке No 1 138 в селе Перово Симферопольского района 18 сентября был зафиксирован предполагаемый вброс избирательных бюллетеней после закрытия этого участка. "По результатам проверки на основании анализа видеоматериала вброс подтвердился. В этой связи стационарный ящик для голосования незамедлительно опечатали в дальнейшем все избирательные бюллетени по Симферопольскому одномандатному избирательному округу No 22, находящемуся в этом стационарном ящике, будут признаны недействительными", - заявил Малышев.По его информации, в настоящее время на данном участке производится подсчет голосов и установление итогов голосования в присутствии сотрудников избирательной комиссии Республики Крым и представителей ТИК номер два Симферопольского района."Как только нам стало известно об этом вбросе, также было незамедлительное обращение в правоохранительные органы, которые, естественно, будут и заниматься этим фактом, а я назову вещи своими именами — этим преступлением. Хочу подчеркнуть, что избирательная комиссия Крыма также незамедлительно отреагировала на сигнал. Мы не привыкли ждать жалоб и проверили все факты сразу", - подчеркнул Малышев. Других серьезных нарушений всех остальных избирательных участков в ходе этого трехдневного голосования не зафиксировано, добавил он.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. В Севастополе явка превысила 61%, сообщал губернатор города Михаил Развожаев, в Крыму – 46,95%, сообщал ранее Малышев.Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия", сообщала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму и Севастополе – день третийЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуруПредварительные результаты выборов-2026 – ЦИК

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил малышев, избирком крыма, выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, видео