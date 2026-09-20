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В Крыму растет число Марков и Вероник: как называют маленьких крымчан - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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В Крыму растет число Марков и Вероник: как называют маленьких крымчан
В Крыму растет число Марков и Вероник: как называют маленьких крымчан - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Крыму растет число Марков и Вероник: как называют маленьких крымчан
На минувшей неделе в Крыму зарегистрировали всего две двойни. Обе они состоят из девочек: Ксению и Анисию зарегистрировали в ЗАГСе города Саки, а Алису и... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T16:32
2026-09-20T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На минувшей неделе в Крыму зарегистрировали всего две двойни. Обе они состоят из девочек: Ксению и Анисию зарегистрировали в ЗАГСе города Саки, а Алису и Елизавету – в Судаке.В минюсте отметили, что самыми редкими именами, которыми нарекали младенцев при регистрации рождения на минувшей неделе стали Германн и Анника, а Марк и Вероника - самыми распространенными."Согласно еженедельному анализу Департамента ЗАГС Минюста Крыма по отделам ЗАГС, среди редких имен выделяются также: Иса, Абузар, Дерина, Ефросинья, Рада, Меля, Теона, Анисия, Элис", - говорится в сообщении.Среди популярных также часто использовались такие имена как Виктор, Даниил, Иван, Амир, Дамир, Эмир, Артем, Михаил, Ярослав, Владимир, Эдем, Тимур, София, Дарина, Дарья, Валерия, Полина, Милана, Мия, Диана, Алина, Элина, Эмилия.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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минюст крыма, статистика, крым, общество, новости крыма
В Крыму растет число Марков и Вероник: как называют маленьких крымчан

Две двойни зарегистрированы на минувшей неделе в Крыму

16:32 20.09.2026 (обновлено: 16:56 20.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкРодильный дом
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© РИА Новости . Сергей Венявский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На минувшей неделе в Крыму зарегистрировали всего две двойни. Обе они состоят из девочек: Ксению и Анисию зарегистрировали в ЗАГСе города Саки, а Алису и Елизавету – в Судаке.
В минюсте отметили, что самыми редкими именами, которыми нарекали младенцев при регистрации рождения на минувшей неделе стали Германн и Анника, а Марк и Вероника - самыми распространенными.
"Согласно еженедельному анализу Департамента ЗАГС Минюста Крыма по отделам ЗАГС, среди редких имен выделяются также: Иса, Абузар, Дерина, Ефросинья, Рада, Меля, Теона, Анисия, Элис", - говорится в сообщении.
Среди популярных также часто использовались такие имена как Виктор, Даниил, Иван, Амир, Дамир, Эмир, Артем, Михаил, Ярослав, Владимир, Эдем, Тимур, София, Дарина, Дарья, Валерия, Полина, Милана, Мия, Диана, Алина, Элина, Эмилия.
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