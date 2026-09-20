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Явка на выборах в Крыму на утро 20 сентября – данные Избиркома
Явка на выборах в Крыму на утро 20 сентября – данные Избиркома - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Явка на выборах в Крыму на утро 20 сентября – данные Избиркома
В Крыму по состоянию на утро третьего дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва явка составила 40,72%. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на утро третьего дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва явка составила 40,72%. Об этом сообщает республиканская Избирательная комиссия.Таким образом, явка избирателей на участки к указанному часу составила 40,72%.В Крыму и Севастополе в субботу избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.В дни проведения выборов в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. Избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках. Голосование проходит три дня – 18, 19 и 20 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму и Севастополе – день третийЯвка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИКВ Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей
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Явка на выборах в Крыму на утро 20 сентября – данные Избиркома
На утро 20 сентября явка на выборы в Крыму составила 40,72% – Избирком республики
10:56 20.09.2026 (обновлено: 11:15 20.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на утро третьего дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва явка составила 40,72%. Об этом сообщает республиканская Избирательная комиссия.
"По состоянию на 10:00 20 сентября на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 606 535 избирателей", – сказано в сообщении.
Таким образом, явка избирателей на участки к указанному часу составила 40,72%.
В Крыму и Севастополе в субботу избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане продолжают голосовать.
В дни проведения выборов в Крыму работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. Избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках. Голосование проходит три дня – 18, 19 и 20 сентября.
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