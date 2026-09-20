https://crimea.ria.ru/20260920/v-krymu-obyavlena-raketnaya-opasnost-1159538645.html
В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T10:33
2026-09-20T10:33
2026-09-20T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Также в Севастополе звучит воздушная тревога, Крымский мост закрыт для движения.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявлена ракетная опасность
10:33 20.09.2026 (обновлено: 10:37 20.09.2026)