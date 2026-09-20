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В Крыму до конца года выпустят две новые книги - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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В Крыму до конца года выпустят две новые книги
В Крыму до конца года выпустят две новые книги - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Крыму до конца года выпустят две новые книги
В Крыму до конца года выпустят книгу о поэте Александре Пушкине и издание, посвященное Старому Крыму. Об этом сообщает пресс-служба мининформа республики. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T19:31
2026-09-20T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года выпустят книгу о поэте Александре Пушкине и издание, посвященное Старому Крыму. Об этом сообщает пресс-служба мининформа республики.Книга о Пушкине представляет собой научно-популярный обзор и аналитическое исследование сведений о пребывании поэта в Симферополе в 1820 году. Книга о Старом Крыме – это комплексный краеведческий сборник воспоминаний, архивных документов и очерков, охватывающих период с XVIII века до наших дней.Всего до конца года в Крыму будет выпущено 11 социально значимых изданий краеведческой, исторической, научно-популярной направленности, а также литература о культуре и искусстве, юбилейные проекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму при поддержке петербуржцев откроют книжные аллеиМаргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"Дочь Семенова подарила Севастополю тираж книги своего отца "Третья карта"
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, мининформ крыма, книги
В Крыму до конца года выпустят две новые книги

В Крыму до конца года выпустят книги о Пушкине и о Старом Крыме – мининформ

19:31 20.09.2026
 
© Мининформ КрымаВ Крыму выпустят книги о Пушкине и о Старом Крыме
В Крыму выпустят книги о Пушкине и о Старом Крыме
© Мининформ Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года выпустят книгу о поэте Александре Пушкине и издание, посвященное Старому Крыму. Об этом сообщает пресс-служба мининформа республики.
"По решению Издательского совета в 2026 году будут изданы книги "Пушкин в Симферополе" тиражом 500 экземпляров и "Старый Крым в бою и труде" тиражом 300 экземпляров", – сказано в сообщении.
Книга о Пушкине представляет собой научно-популярный обзор и аналитическое исследование сведений о пребывании поэта в Симферополе в 1820 году. Книга о Старом Крыме – это комплексный краеведческий сборник воспоминаний, архивных документов и очерков, охватывающих период с XVIII века до наших дней.
Всего до конца года в Крыму будет выпущено 11 социально значимых изданий краеведческой, исторической, научно-популярной направленности, а также литература о культуре и искусстве, юбилейные проекты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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