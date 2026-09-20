https://crimea.ria.ru/20260920/v-krymu-do-kontsa-goda-vypustyat-dve-novye-knigi-1159459341.html

В Крыму до конца года выпустят две новые книги

В Крыму до конца года выпустят две новые книги - РИА Новости Крым, 20.09.2026

В Крыму до конца года выпустят две новые книги

В Крыму до конца года выпустят книгу о поэте Александре Пушкине и издание, посвященное Старому Крыму. Об этом сообщает пресс-служба мининформа республики. РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T19:31

2026-09-20T19:31

2026-09-20T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года выпустят книгу о поэте Александре Пушкине и издание, посвященное Старому Крыму. Об этом сообщает пресс-служба мининформа республики.Книга о Пушкине представляет собой научно-популярный обзор и аналитическое исследование сведений о пребывании поэта в Симферополе в 1820 году. Книга о Старом Крыме – это комплексный краеведческий сборник воспоминаний, архивных документов и очерков, охватывающих период с XVIII века до наших дней.Всего до конца года в Крыму будет выпущено 11 социально значимых изданий краеведческой, исторической, научно-популярной направленности, а также литература о культуре и искусстве, юбилейные проекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму при поддержке петербуржцев откроют книжные аллеиМаргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года — 2026"Дочь Семенова подарила Севастополю тираж книги своего отца "Третья карта"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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