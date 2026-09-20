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В Госсовете Крыма допустили принятие новых мер поддержки бизнеса - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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В Госсовете Крыма допустили принятие новых мер поддержки бизнеса
В Госсовете Крыма допустили принятие новых мер поддержки бизнеса - РИА Новости Крым, 20.09.2026
В Госсовете Крыма допустили принятие новых мер поддержки бизнеса
Говорить о том, что принятые на сегодняшний день в Крыму меры поддержки бизнеса это все, чем поможет власть, неправильно, поскольку ситуация меняется, и... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T07:08
2026-09-20T07:08
крым
бизнес
крымский бизнес
господдержка
ольга виноградова
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Говорить о том, что принятые на сегодняшний день в Крыму меры поддержки бизнеса это все, чем поможет власть, неправильно, поскольку ситуация меняется, и совместная работа профильных министерств республики и федерального центра ведется постоянно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Она напомнила, что самыми первыми меры поддержки, которые разрабатывались в конце весны – в начале лета и предлагались предприятиям Крыма, предоставляли возможность льготной покупки генераторов и солнечных батарей, чтобы у бизнеса была возможность работать 24 часа в сутки даже при ограничениях энергоснабжения."Одним из первых пакетов, который был предложен Советом Министров Республики Крым, стали скидки на аренду государственного муниципального имущества. После этого был большой пакет по выплате трех МРОТ для субъектов туристического сектора... Затем приняты меры, которые позволяют перенести уплату налогов для предприятий. А после выделены средства из федерального бюджет на оплату простоя", – отметила Виноградова.Таким образом можно наблюдать, что какого-то разрыва между изменениями условий работы наших предприятий и мерами поддержки, которые оказываются со стороны республики и федерального центра, не существует, заявила она."И говорить о том, что эти меры на сегодняшний момент, вот их уже приняли и других не будет, – неправильно. Потому что меняется ситуация, и идет постоянная работа и взаимодействие всех профильных министерств на уровне республики и федерального центра, всех институтов поддержки экономического блока нашего республиканского по работе с малым и средним бизнесом. Все нюансы работы предприятий учитываются, и меры поддержки постоянно меняются", – подчеркнула Виноградова.Это делается, чтобы помочь предприятиям прожить этот сложный период, "сохранить коллективы, производить продукт" и выйти на недавние высокие показатели, добавила она.Она выразила уверенность, что "тяжелый период будет пройден, и мы увидим, что новые цифры развития республики будут больше, чем те, на которые мы сегодня ориентируемся".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежамКрым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы3,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, бизнес, крымский бизнес, господдержка, ольга виноградова, мнения
В Госсовете Крыма допустили принятие новых мер поддержки бизнеса

В Госсовете Крыма допустили принятие новых мер поддержки бизнеса в условиях вызовов

07:08 20.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Говорить о том, что принятые на сегодняшний день в Крыму меры поддержки бизнеса это все, чем поможет власть, неправильно, поскольку ситуация меняется, и совместная работа профильных министерств республики и федерального центра ведется постоянно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Она напомнила, что самыми первыми меры поддержки, которые разрабатывались в конце весны – в начале лета и предлагались предприятиям Крыма, предоставляли возможность льготной покупки генераторов и солнечных батарей, чтобы у бизнеса была возможность работать 24 часа в сутки даже при ограничениях энергоснабжения.
"Одним из первых пакетов, который был предложен Советом Министров Республики Крым, стали скидки на аренду государственного муниципального имущества. После этого был большой пакет по выплате трех МРОТ для субъектов туристического сектора... Затем приняты меры, которые позволяют перенести уплату налогов для предприятий. А после выделены средства из федерального бюджет на оплату простоя", – отметила Виноградова.
Таким образом можно наблюдать, что какого-то разрыва между изменениями условий работы наших предприятий и мерами поддержки, которые оказываются со стороны республики и федерального центра, не существует, заявила она.
"И говорить о том, что эти меры на сегодняшний момент, вот их уже приняли и других не будет, – неправильно. Потому что меняется ситуация, и идет постоянная работа и взаимодействие всех профильных министерств на уровне республики и федерального центра, всех институтов поддержки экономического блока нашего республиканского по работе с малым и средним бизнесом. Все нюансы работы предприятий учитываются, и меры поддержки постоянно меняются", – подчеркнула Виноградова.
Это делается, чтобы помочь предприятиям прожить этот сложный период, "сохранить коллективы, производить продукт" и выйти на недавние высокие показатели, добавила она.
"Самая главная задача – это сохранить предприятие и иметь возможность после завершения ограничений вернуться к тем объемам, которые были в начале этого года и которые Крым показывал в 2025 году, который был экономически одним из самых успешных за последние 12 лет для республики. Тогда темпы роста к предыдущему году были более 20%... Именно на это направлены сегодня все меры поддержки. И эти меры не конечны, они постоянно развиваются", – сказала Виноградова.
Она выразила уверенность, что "тяжелый период будет пройден, и мы увидим, что новые цифры развития республики будут больше, чем те, на которые мы сегодня ориентируемся".
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КрымБизнесКрымский бизнесГосподдержкаОльга ВиноградоваМнения
 
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