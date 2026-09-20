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Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
Судно с военным грузом для ВСУ и склад боеприпасов под Одессой уничтожен ударами армии РФ в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T20:37
2026-09-20T20:37
2026-09-20T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Судно с военным грузом для ВСУ и склад боеприпасов под Одессой уничтожен ударами армии РФ в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для обеспечения ВСУ, и в населенном пункте Петровка, в 38 км севернее Одессы – склад боеприпасов.В ночь на воскресенье Вооруженными Силами России нанесены групповые удары по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщали ранее в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье ДнепраВ порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУУдары по Украине: что поражено за ночь
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, одесская область
Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
Минобороны: военные РФ разбили сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов ВСУ