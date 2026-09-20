https://crimea.ria.ru/20260920/tsik-vyyavil-bolee-trekh-tysyach-voln-ddos-atak-na-izbiratelnuyu-infrastrukturu-1159548319.html

ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру

ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру - РИА Новости Крым, 20.09.2026

ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру

Более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов, заявила председатель Центральной... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T21:20

2026-09-20T21:20

2026-09-20T21:27

элла памфилова

центризбирком (цик рф)

выборы-2026

ddos-атака

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Памфилова уточнила, что 135 атак были совершены на федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 16 - на сайт ЦИК, 1968 - на инфраструктуру электронного правительства, а еще 420 - на инфраструктуру компании "Ростелеком".Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50%Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в КрымуАтаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, центризбирком (цик рф), выборы-2026, ddos-атака, новости