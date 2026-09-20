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ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру - РИА Новости Крым, 20.09.2026
ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
Более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов, заявила председатель Центральной... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T21:20
2026-09-20T21:27
элла памфилова
центризбирком (цик рф)
выборы-2026
ddos-атака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Памфилова уточнила, что 135 атак были совершены на федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 16 - на сайт ЦИК, 1968 - на инфраструктуру электронного правительства, а еще 420 - на инфраструктуру компании "Ростелеком".Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50%Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в КрымуАтаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
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элла памфилова, центризбирком (цик рф), выборы-2026, ddos-атака, новости
ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру

ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру - Памфилова

21:20 20.09.2026 (обновлено: 21:27 20.09.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"В общей сложности зафиксировано более 3 тысяч волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры", - сказала она на брифинге об итогах голосования в России.
Памфилова уточнила, что 135 атак были совершены на федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 16 - на сайт ЦИК, 1968 - на инфраструктуру электронного правительства, а еще 420 - на инфраструктуру компании "Ростелеком".
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Элла ПамфиловаЦентризбирком (ЦИК РФ)Выборы-2026DDoS-атакаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
21:2974 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
21:20ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
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21:09Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
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