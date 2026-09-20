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ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру - РИА Новости Крым, 20.09.2026
ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
Более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов, заявила председатель Центральной... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T21:20
2026-09-20T21:20
2026-09-20T21:27
элла памфилова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Памфилова уточнила, что 135 атак были совершены на федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 16 - на сайт ЦИК, 1968 - на инфраструктуру электронного правительства, а еще 420 - на инфраструктуру компании "Ростелеком".Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50%Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в КрымуАтаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
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элла памфилова, центризбирком (цик рф), выборы-2026, ddos-атака, новости
ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру - Памфилова
21:20 20.09.2026 (обновлено: 21:27 20.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России было зафиксировано во время проведения выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"В общей сложности зафиксировано более 3 тысяч волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры", - сказала она на брифинге об итогах голосования в России.
Памфилова уточнила, что 135 атак были совершены на федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), 16 - на сайт ЦИК, 1968 - на инфраструктуру электронного правительства, а еще 420 - на инфраструктуру компании "Ростелеком".
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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