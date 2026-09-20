Рейтинг@Mail.ru
Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260920/strelba-i-vzryvy-v-sevastopole--idet-trenirovka-flota-1159546687.html
Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота
Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота
В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения флота с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T19:12
2026-09-20T19:13
севастополь
новости севастополя
учения
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
военно-морской флот рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_251:142:3107:1748_1920x0_80_0_0_b1588f8d59314b0613b8811e45c17568.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения флота с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, проинформировал губернатор. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_887:99:3107:1764_1920x0_80_0_0_4fa8d026adb20f520cf45056122dbe47.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота

В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения флота – Развожаев

19:12 20.09.2026 (обновлено: 19:13 20.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения флота с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, Любимовки флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – написал развожаев в своем канале в МАКС.
В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, проинформировал губернатор. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевВоенно-морской флот РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:2974 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
21:20ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
21:18В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
21:09Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
21:01Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник
20:56Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
20:51Кобудо-духовая трубка: новый вид адаптивного спорта презентуют в Крыму
20:37Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
20:22Как психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в Крыму
20:00В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
19:42Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов
19:40Спину ровнее: как избежать сколиоза у школьников в период учебы
19:31В Крыму до конца года выпустят две новые книги
19:18В Крыму выявили нарушения на детских площадках
19:12Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота
19:04На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
18:56Как происходит вывоз мусора в Крыму
18:32Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое
18:05Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание
17:48Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе
Лента новостейМолния