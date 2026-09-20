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Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота
Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота
В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения флота с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T19:12
2026-09-20T19:12
2026-09-20T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения флота с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, проинформировал губернатор. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота
В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения флота – Развожаев
19:12 20.09.2026 (обновлено: 19:13 20.09.2026)