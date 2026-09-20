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Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота

Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота

В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения флота с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T19:12

2026-09-20T19:12

2026-09-20T19:13

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения флота с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, проинформировал губернатор. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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