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Спину ровнее: как избежать сколиоза у школьников в период учебы - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Спину ровнее: как избежать сколиоза у школьников в период учебы
Спину ровнее: как избежать сколиоза у школьников в период учебы - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Спину ровнее: как избежать сколиоза у школьников в период учебы
В период учебного года возрастает не только интеллектуальная нагрузка на детей. В прямом смысле позвоночники детей ощущают груз от портфелей, а неправильная... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T19:40
2026-09-20T19:40
анатолий олейник
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
школа
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В период учебного года возрастает не только интеллектуальная нагрузка на детей. В прямом смысле позвоночники детей ощущают груз от портфелей, а неправильная осанка от плоских парт и частого использования телефонов и планшетов, может вызвать сколиоз. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы, заведующий кафедры детской хирургии, ортопед Анатолий Олейник."Дети книжек не читают, теперь это гаджеты. Даже ноутбуки и компьютеры уже уходят, как анахронизм. И вот приходит ребенок в школу, в первый класс, и садится за плоский стол, который может не соответствовать ему по высоте, и ученик просто наклоняется вперед, а это формирует патологическую кифотическую осанку. Поэтому начальная школа должна быть только с наклонной партой", - отметил он.Распространенное мнение о тяжелых портфелях, нагружающих спину, по мнению специалиста, сейчас уже уходит на второй план, что также связано с большей цифровизацией. В то же время, выбирая портфель для школьника надо ориентироваться на наличие у него каркасной жесткой спинки, а также следить за длиной его лямок, чтобы нагрузка распределялась равномерно."Большей проблемой является то, что дети фактически с трех лет, а то уже и раньше, используют телефоны. И вот это положение, когда ребенок долго находится, согнувшись головой вперед, вызывает определенное нарушение осанки. Мышцы спины перерастягиваются, а учитывая, что нет адекватной нагрузки, становятся слабыми и просто не держат, вся нагрузка ложится на костные структуры, на позвоночник, который только формируется. Он тоже не имеет большого запаса прочности, и со временем начинает "пристраиваться" под эту ситуацию", - объяснил врач.Так возникают вторичные сколиозы у большинства детей школьного возраста в стране, обозначил ортопед."Если есть первичные сколиозы, которые генетически заложены при дисплазии соединительной ткани, где присутствует слабость самого связочного аппарата, само состояние позвоночника, то сейчас на первый выходят именно вторичные сколиозы - деформации позвоночника, которые связаны с нашей жизнедеятельностью", - уточнил главный врач РДКБ.Он заключил, что для повышения выносливости школьников в период учебы, необходимы укрепление и профилактика не только костной системы за счет сбалансированного питания и т.д., но и адекватная возрасту и силам ребенка физическая нагрузка на мышечную систему. Все это поможет формирующемуся организму ребенка избежать проблем со здоровьем в будущем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В постоянной готовности: как работает детская клиническая больница в СимферополеПаркур, мопеды и самокаты: в чем причина детского травматизма летом - главврач РДКБПлоская твердая подошва с жесткой пяткой – основные требования для профилактики плоскостопия у детей
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РИА Новости Крым
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96
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353
60
анатолий олейник, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, школа, республиканская детская клиническая больница (рдкб)
Спину ровнее: как избежать сколиоза у школьников в период учебы

Чем опасны для осанки плоские парты и гаджеты - ортопед

19:40 20.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников в Санкт-Петербурге
Дистанционное обучение школьников в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В период учебного года возрастает не только интеллектуальная нагрузка на детей. В прямом смысле позвоночники детей ощущают груз от портфелей, а неправильная осанка от плоских парт и частого использования телефонов и планшетов, может вызвать сколиоз. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы, заведующий кафедры детской хирургии, ортопед Анатолий Олейник.
"Дети книжек не читают, теперь это гаджеты. Даже ноутбуки и компьютеры уже уходят, как анахронизм. И вот приходит ребенок в школу, в первый класс, и садится за плоский стол, который может не соответствовать ему по высоте, и ученик просто наклоняется вперед, а это формирует патологическую кифотическую осанку. Поэтому начальная школа должна быть только с наклонной партой", - отметил он.
Распространенное мнение о тяжелых портфелях, нагружающих спину, по мнению специалиста, сейчас уже уходит на второй план, что также связано с большей цифровизацией. В то же время, выбирая портфель для школьника надо ориентироваться на наличие у него каркасной жесткой спинки, а также следить за длиной его лямок, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
"Большей проблемой является то, что дети фактически с трех лет, а то уже и раньше, используют телефоны. И вот это положение, когда ребенок долго находится, согнувшись головой вперед, вызывает определенное нарушение осанки. Мышцы спины перерастягиваются, а учитывая, что нет адекватной нагрузки, становятся слабыми и просто не держат, вся нагрузка ложится на костные структуры, на позвоночник, который только формируется. Он тоже не имеет большого запаса прочности, и со временем начинает "пристраиваться" под эту ситуацию", - объяснил врач.
Так возникают вторичные сколиозы у большинства детей школьного возраста в стране, обозначил ортопед.
"Если есть первичные сколиозы, которые генетически заложены при дисплазии соединительной ткани, где присутствует слабость самого связочного аппарата, само состояние позвоночника, то сейчас на первый выходят именно вторичные сколиозы - деформации позвоночника, которые связаны с нашей жизнедеятельностью", - уточнил главный врач РДКБ.
Он заключил, что для повышения выносливости школьников в период учебы, необходимы укрепление и профилактика не только костной системы за счет сбалансированного питания и т.д., но и адекватная возрасту и силам ребенка физическая нагрузка на мышечную систему. Все это поможет формирующемуся организму ребенка избежать проблем со здоровьем в будущем.
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Анатолий ОлейникЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииШколаРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)
 
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