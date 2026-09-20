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Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи
Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Активная работа идет в Гагаринском и Ленинском районах. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - написал он в МАКС.В городе объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи

Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи

15:15 20.09.2026 (обновлено: 15:16 20.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ
Добровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Активная работа идет в Гагаринском и Ленинском районах. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - написал он в МАКС.
В городе объявлена воздушная тревога.
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