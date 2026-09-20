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Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи
Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T15:15
2026-09-20T15:15
2026-09-20T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Активная работа идет в Гагаринском и Ленинском районах. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - написал он в МАКС.В городе объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи
Севастополь отражает атаку ВСУ - работет противовоздушная оборона и МОГи
15:15 20.09.2026 (обновлено: 15:16 20.09.2026)