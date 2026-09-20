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Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в Крыму
Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в Крыму
В Крыму и Севастополе продолжаются выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва. Участки открылись вовремя, процесс проходит... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T13:31
2026-09-20T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжаются выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва. Участки открылись вовремя, процесс проходит спокойно и без эксцессов, а в некоторых случаях – еще и не совсем обычно.Что происходит на участках в финальный день голосования – в подборке РИА Новости Крым.Как сообщили в Общественной палате Крыма, в городе Саки за ходом голосования пристально следят пушистые наблюдатели."У Общественной палаты Крыма на всех участках есть глаза и уши. А иногда даже хвостики. Наши пушистые наблюдатели дежурят в городе Саки и желают всем заМУРчательного дня", - сказано в сообщении. К посту прикреплены фотографии собаки и кота, которые "дежурят" на одном из избирательных участков. Отмечается, что нарушений не зафиксировано.В Севастополе дельфины Сева и Поля продолжают радовать избирателей на севастопольских участках.Кроме того, в Севастополе члены участковой избирательной комиссии №189 помогают фронту – плетут маскировочные сети во время воздушной тревоги.Как информирует пресс-служба Избиркома Крыма, в Симферополе свой голос на выборах в Госдуму отдала 100-летняя местная жительница.В Севастополе на утро третьего дня выборов проголосовали более 196 тысяч человек, сообщал ранее Севгоризбирком. В Крыму по состоянию на финального дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка составила 40,72%, информировали ранее в республиканской Избирательной комиссии. Участки продолжат свою работу до 20.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму и Севастополе – день третийИзбрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницах
https://crimea.ria.ru/20260920/ataki-i-podzhogi--kak-vrag-pytaetsya-sorvat-vybory-v-regionakh-rossii-1159540540.html
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Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в Крыму
Как проходит финальный день выборов в Крыму и Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжаются выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва. Участки открылись вовремя, процесс проходит спокойно и без эксцессов, а в некоторых случаях – еще и не совсем обычно.
Что происходит на участках в финальный день голосования – в подборке РИА Новости Крым.
Как сообщили в Общественной палате Крыма, в городе Саки за ходом голосования пристально следят пушистые наблюдатели.
"У Общественной палаты Крыма на всех участках есть глаза и уши. А иногда даже хвостики. Наши пушистые наблюдатели дежурят в городе Саки и желают всем заМУРчательного дня", - сказано в сообщении. К посту прикреплены фотографии собаки и кота, которые "дежурят" на одном из избирательных участков. Отмечается, что нарушений не зафиксировано.
В Севастополе дельфины Сева и Поля продолжают радовать избирателей на севастопольских участках.
"Дельфины – это символы избирательной кампании
, которые радуют наших избирателей и создают праздничное настроение на участках", – рассказыла ранее пресс-секретарь Севгоризбиркома Анастасия Гафт, показывая на ростовых кукол в морских фуражках.
Кроме того, в Севастополе члены участковой избирательной комиссии №189 помогают фронту – плетут маскировочные сети во время воздушной тревоги.
"Мы привыкли быть полезными там, где это нужнее всего. Сейчас наша задача — обеспечить безопасность ребят. Если мы можем помочь им стать невидимыми для врага прямо из убежища, значит, наше время потрачено не зря", — делятся волонтеры, члены УИК.
Как информирует пресс-служба Избиркома Крыма, в Симферополе свой голос на выборах в Госдуму отдала 100-летняя местная жительница.
"Свой голос на выборах депутатов Государственной Думы отдала 100-летняя жительница Симферополя Попруженко Нина Семеновна. Она проголосовала на дому. В такие моменты в который раз убеждаешься, что участие в выборах — это про ответственность, про связь поколений и про то, что каждый голос важен", - сказано в сообщении Избиркома в канале МАКС.
В Севастополе на утро третьего дня выборов проголосовали более 196 тысяч человек
, сообщал ранее Севгоризбирком. В Крыму по состоянию на финального дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка составила 40,72%
, информировали ранее в республиканской Избирательной комиссии. Участки продолжат свою работу до 20.00.
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