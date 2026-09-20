https://crimea.ria.ru/20260920/pushistye-nablyudateli-i-delfiny-finalnyy-den-vyborov-v-krymu-1159542583.html

Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в Крыму

Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в Крыму

В Крыму и Севастополе продолжаются выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва. Участки открылись вовремя, процесс проходит... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T13:31

2026-09-20T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжаются выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва. Участки открылись вовремя, процесс проходит спокойно и без эксцессов, а в некоторых случаях – еще и не совсем обычно.Что происходит на участках в финальный день голосования – в подборке РИА Новости Крым.Как сообщили в Общественной палате Крыма, в городе Саки за ходом голосования пристально следят пушистые наблюдатели."У Общественной палаты Крыма на всех участках есть глаза и уши. А иногда даже хвостики. Наши пушистые наблюдатели дежурят в городе Саки и желают всем заМУРчательного дня", - сказано в сообщении. К посту прикреплены фотографии собаки и кота, которые "дежурят" на одном из избирательных участков. Отмечается, что нарушений не зафиксировано.В Севастополе дельфины Сева и Поля продолжают радовать избирателей на севастопольских участках.Кроме того, в Севастополе члены участковой избирательной комиссии №189 помогают фронту – плетут маскировочные сети во время воздушной тревоги.Как информирует пресс-служба Избиркома Крыма, в Симферополе свой голос на выборах в Госдуму отдала 100-летняя местная жительница.В Севастополе на утро третьего дня выборов проголосовали более 196 тысяч человек, сообщал ранее Севгоризбирком. В Крыму по состоянию на финального дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка составила 40,72%, информировали ранее в республиканской Избирательной комиссии. Участки продолжат свою работу до 20.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму и Севастополе – день третийИзбрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыбор важен всегда: как в Крыму голосуют в больницах

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