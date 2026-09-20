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Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия". Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T21:09
2026-09-20T21:22
выборы-2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия". Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.И отметила, что по состоянию на 21:00 обработано 13,88% протоколов участковых избирательных комиссий.Партия "Единая Россия" получила 3,89 миллиона голосов избирателей, что составляет 57,54%. На втором месте расположилась КПРФ, которая набрала 13,67% голосов, на третьем месте ЛДПР с 9,27% голосов. "Новые люди" набрали 7,96% голосов избирателей, а "Справедливая Россия" – 5,16%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явка на выборы в Госдуму в целом по России превысила 50%Пушистые наблюдатели и дельфины: финальный день выборов в КрымуАтаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
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выборы-2026
Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК

В Центризбиркоме назвали предварительные результаты выборов-2026

21:09 20.09.2026 (обновлено: 21:22 20.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосов набрала "Единая Россия". Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Голосование по всем уровням выборов по всей стране, включая Калининград, завершилось", – сказала она.
И отметила, что по состоянию на 21:00 обработано 13,88% протоколов участковых избирательных комиссий.
Партия "Единая Россия" получила 3,89 миллиона голосов избирателей, что составляет 57,54%. На втором месте расположилась КПРФ, которая набрала 13,67% голосов, на третьем месте ЛДПР с 9,27% голосов. "Новые люди" набрали 7,96% голосов избирателей, а "Справедливая Россия" – 5,16%.
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