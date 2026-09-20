https://crimea.ria.ru/20260920/popytka-kieva-sorvat-vybory-v-rossii-i-ataka-na-podmoskvove-glavnoe-za-den-1159545173.html

Попытка Киева сорвать выборы в России и атака на Подмосквовье: главное за день

Попытка Киева сорвать выборы в России и атака на Подмосквовье: главное за день - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Попытка Киева сорвать выборы в России и атака на Подмосквовье: главное за день

Попытка Киева сорвать выборы в России с помощью восьми ракет и почти 2000 дронов. Массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье. Успехи армии России в зоне... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T21:55

2026-09-20T21:55

2026-09-20T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Попытка Киева сорвать выборы в России с помощью восьми ракет и почти 2000 дронов. Массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье. Успехи армии России в зоне спецоперации. Явка на выборы в Государственную думу Российской Федерации. Пожар и повреждение газопровода из-за ДТП на Кубани. Экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Крыму.О главных событиях и заявлениях воскресенья, 20 сентября – в подборке РИА Новости Крым.Выборы в Госдуму и попытка Киева их сорватьВ 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка в Крыму превысила 45%. В Севастополе по состоянию на 18:00 свой выбор сделали 220 837 избирателей с учетом досрочного голосования. Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва в целом по России превысила 56%, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в дни проведения выборов Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал беспилотники. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный БПЛА и 8 крылатых ракет большой дальности. Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.Массированная атака на ПодмосковьеВ Ночь на воскресенье дроны ВСУ атаковали Москву более 1600 дронов ВСУ, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. Несколько бесплотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет. В Московской области с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах, заявил губернатор Андрей Воробьев. Пострадали 20 и погибли два человека. В том числе ранены председатель участковой комиссии в Подмосковье, информировала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Также член участковой избирательной комиссии и еще один мирный житель погибли в Херсонской области при целенаправленной атаке беспилотника ВСУ на гражданский автобус.Также враг пытался бить ракетами и беспилотниками по Крымскому полуострову. Атаки отражали над Крымом и Севастополем.Успехи армии РоссииВооруженные Силы Российской Федерации уничтожили еще 1395 украинских боевиков на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в воскресенье. Операторы ударных дронов группировки "Днепр" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Подразделениями войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии были ликвидированы посты воздушной разведки ВСУ.Пожар из-за ДТП на КубаниЖилой дом и торговые павильоны сгорели в селе Витязево под Анапой после того, как в постройки въехала иномарка. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, авария произошла утром в воскресенье по улице Верхняя дорога. В результате ДТП поврежден газопровод высокого давления. Как сообщила глава администрации города Светлана Маслова, часть абонентов временно остается без газоснабжения.Экстренное предупреждениеЭкстренное предупреждение объявлено в Крыму на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Как сообщает пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, полуостров накроют дожди и северо-западный ветер до 20-25 м/с. В этой связи спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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