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Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия
Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия
В Раздольненском и Черноморском районах Крыма члены участковых избирательных комиссий были вынуждены уйти в укрытия из-за беспилотной опасности, но продолжат... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T22:39
2026-09-20T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Раздольненском и Черноморском районах Крыма члены участковых избирательных комиссий были вынуждены уйти в укрытия из-за беспилотной опасности, но продолжат подсчет голосов, как только атака закончится. Об этом сообщил глава Избиркома республики Михаил Малышев.На данный момент перед избирательными комиссиями республики стоит ответственная задача в непростых условиях, с учетом трехдневного голосования и усталости у членов комиссии. Они должны выполнить все те процедуры, которые предусмотрены законодательством о выборах, добавил он.В Крыму в дни выборов фиксировали ложные сообщения о минировании помещений избирательных комиссий, сообщал глава Избиркома республики ранее. Ни одно из таких сообщений не подтвердилось.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. В Севастополе явка превысила 61%, сообщал губернатор города Михаил Развожаев, в Крыму – 46,95%, сообщал ранее Малышев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборовАтаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
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Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия

В двух районах Крыма членам избирательных комиссий пришлось спуститься в укрытия

22:39 20.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Раздольненском и Черноморском районах Крыма члены участковых избирательных комиссий были вынуждены уйти в укрытия из-за беспилотной опасности, но продолжат подсчет голосов, как только атака закончится. Об этом сообщил глава Избиркома республики Михаил Малышев.

"В нескольких регионах была объявлена беспилотная опасность, и нашим комиссиям рекомендовали уйти в укрытие. Так вот, как только эта атака закончится - это районы Раздольного и Черноморского - комиссии вернутся к своим обязанностям, и в любом случае сегодня будут производить подсчет голосов", – проинформировал Малышев.

На данный момент перед избирательными комиссиями республики стоит ответственная задача в непростых условиях, с учетом трехдневного голосования и усталости у членов комиссии. Они должны выполнить все те процедуры, которые предусмотрены законодательством о выборах, добавил он.
В Крыму в дни выборов фиксировали ложные сообщения о минировании помещений избирательных комиссий, сообщал глава Избиркома республики ранее. Ни одно из таких сообщений не подтвердилось.
Михаил Малышев
Вчера, 22:32
В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков
В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. В Севастополе явка превысила 61%, сообщал губернатор города Михаил Развожаев, в Крыму – 46,95%, сообщал ранее Малышев.
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00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
22:49Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов
22:39Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия
22:32В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков
21:57В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%
21:55Попытка Киева сорвать выборы в России и атака на Подмосквовье: главное за день
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21:2974 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
21:20ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
21:18В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
21:09Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
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