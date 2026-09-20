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Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия

Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия

В Раздольненском и Черноморском районах Крыма члены участковых избирательных комиссий были вынуждены уйти в укрытия из-за беспилотной опасности, но продолжат... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T22:39

2026-09-20T22:39

2026-09-20T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Раздольненском и Черноморском районах Крыма члены участковых избирательных комиссий были вынуждены уйти в укрытия из-за беспилотной опасности, но продолжат подсчет голосов, как только атака закончится. Об этом сообщил глава Избиркома республики Михаил Малышев.На данный момент перед избирательными комиссиями республики стоит ответственная задача в непростых условиях, с учетом трехдневного голосования и усталости у членов комиссии. Они должны выполнить все те процедуры, которые предусмотрены законодательством о выборах, добавил он.В Крыму в дни выборов фиксировали ложные сообщения о минировании помещений избирательных комиссий, сообщал глава Избиркома республики ранее. Ни одно из таких сообщений не подтвердилось.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. В Севастополе явка превысила 61%, сообщал губернатор города Михаил Развожаев, в Крыму – 46,95%, сообщал ранее Малышев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборовАтаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России

https://crimea.ria.ru/20260920/v-krymu-v-dni-vyborov-fiksirovali-soobscheniya-o-minirovanii-uchastkov-1159549722.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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