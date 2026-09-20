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Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое
Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое
В России почти вдвое выросла цена на красную икру. Также отмечается существенное подорожание лососевых видов рыбы. Основная причина этого – чрезвычайно низкие... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T18:32
2026-09-20T18:32
красная икра
рыба
рыбоводство
новости
россия
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В России почти вдвое выросла цена на красную икру. Также отмечается существенное подорожание лососевых видов рыбы. Основная причина этого – чрезвычайно низкие показатели путины в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.В связи со сложившейся ситуацией в этом году цены в магазинах, по его мнению, будут и дальше увеличиваться.Гость эфира обратил внимание, что на фоне происходящего прогнозируется увеличение фальсификата и подделок этого легендарного советского "деликатеса" в стране."Икра должна продаваться исключительно в маркированном виде. Покупки нужно совершать исключительно через кассу. Когда кассир пробивает тот или иной продукт, в том числе красную икру, информация моментально уходит и в налоговую, и в Центр развития перспективных технологий. Если что-то с ней не так, если она просрочена и т.д., покупка будет автоматически заблокирована", - подчеркнул он.Также, по словам руководителя информагентства по рыболовству, ожидается в России и рост цен на группу лососевых рыб.Что касается прогнозов о путине на следующий год, то специалист не стал делать опрометчивых предположений."Природа и водный биологический ресурс имеют порой внезапную цикличность. На эту путину отраслевая наука предполагала, что порядка 230 тысяч тонн мы получим, но даже половины этого нет. Если брать, например, другие виды рыб, скажем, иваси, он пропадала на 25-30 лет, и даже промысел ее не вели, но потом внезапно появилась. То же самое может произойти и с лососями. Но, замечу, что Россию омывает 14 морей с выходами в три океана. На территории нашей Родины более 5,5 миллионов рек и озер. И во всем этом гигантском пространстве водится 240 видов промысловой рыбы! Поэтому, может быть, стоит на время переключить свое внимание с лососей на другие виды рыб", - предложил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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красная икра, рыба, рыбоводство, новости, россия, цены и тарифы
Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое

Малый подход лосося в этом году повлиял на цену и количество красной икры в России

18:32 20.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродовольственная ярмарка во Владивостоке
Продовольственная ярмарка во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В России почти вдвое выросла цена на красную икру. Также отмечается существенное подорожание лососевых видов рыбы. Основная причина этого – чрезвычайно низкие показатели путины в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
"Такого не было лет 50, с 70-х годов прошлого века. Чрезвычайно маленькие подходы лососей. На начало сентября, по данным Центра развития перспективных технологий, это уполномоченный орган правительства Российской Федерации, оператор "Честного знака", в оборот введено 2600 тонн лососевой икры", - сказал он.
В связи со сложившейся ситуацией в этом году цены в магазинах, по его мнению, будут и дальше увеличиваться.
"Икра уже в некоторых московских магазинах взлетела под 30 тысяч за килограмм. А так продают по 18-25 тысяч рублей. Естественно, цена будет расти и дальше, потому что ее добыли и заготовили мало", - отметил Савельев.
Гость эфира обратил внимание, что на фоне происходящего прогнозируется увеличение фальсификата и подделок этого легендарного советского "деликатеса" в стране.
"Икра должна продаваться исключительно в маркированном виде. Покупки нужно совершать исключительно через кассу. Когда кассир пробивает тот или иной продукт, в том числе красную икру, информация моментально уходит и в налоговую, и в Центр развития перспективных технологий. Если что-то с ней не так, если она просрочена и т.д., покупка будет автоматически заблокирована", - подчеркнул он.
Также, по словам руководителя информагентства по рыболовству, ожидается в России и рост цен на группу лососевых рыб.
"Рыба тоже уже подорожала, она сейчас под тысячу рублей стоит", - обозначил он.
Что касается прогнозов о путине на следующий год, то специалист не стал делать опрометчивых предположений.
"Природа и водный биологический ресурс имеют порой внезапную цикличность. На эту путину отраслевая наука предполагала, что порядка 230 тысяч тонн мы получим, но даже половины этого нет. Если брать, например, другие виды рыб, скажем, иваси, он пропадала на 25-30 лет, и даже промысел ее не вели, но потом внезапно появилась. То же самое может произойти и с лососями. Но, замечу, что Россию омывает 14 морей с выходами в три океана. На территории нашей Родины более 5,5 миллионов рек и озер. И во всем этом гигантском пространстве водится 240 видов промысловой рыбы! Поэтому, может быть, стоит на время переключить свое внимание с лососей на другие виды рыб", - предложил собеседник.
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