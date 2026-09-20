https://crimea.ria.ru/20260920/plokhaya-putina--krasnaya-ikra-v-rossii-podorozhala-vdvoe-1159509029.html

Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое

Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое

В России почти вдвое выросла цена на красную икру. Также отмечается существенное подорожание лососевых видов рыбы. Основная причина этого – чрезвычайно низкие... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T18:32

2026-09-20T18:32

2026-09-20T18:32

красная икра

рыба

рыбоводство

новости

россия

цены и тарифы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111774/58/1117745829_0:342:2608:1808_1920x0_80_0_0_8445a84a333164f43b245439ae1aef72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В России почти вдвое выросла цена на красную икру. Также отмечается существенное подорожание лососевых видов рыбы. Основная причина этого – чрезвычайно низкие показатели путины в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.В связи со сложившейся ситуацией в этом году цены в магазинах, по его мнению, будут и дальше увеличиваться.Гость эфира обратил внимание, что на фоне происходящего прогнозируется увеличение фальсификата и подделок этого легендарного советского "деликатеса" в стране."Икра должна продаваться исключительно в маркированном виде. Покупки нужно совершать исключительно через кассу. Когда кассир пробивает тот или иной продукт, в том числе красную икру, информация моментально уходит и в налоговую, и в Центр развития перспективных технологий. Если что-то с ней не так, если она просрочена и т.д., покупка будет автоматически заблокирована", - подчеркнул он.Также, по словам руководителя информагентства по рыболовству, ожидается в России и рост цен на группу лососевых рыб.Что касается прогнозов о путине на следующий год, то специалист не стал делать опрометчивых предположений."Природа и водный биологический ресурс имеют порой внезапную цикличность. На эту путину отраслевая наука предполагала, что порядка 230 тысяч тонн мы получим, но даже половины этого нет. Если брать, например, другие виды рыб, скажем, иваси, он пропадала на 25-30 лет, и даже промысел ее не вели, но потом внезапно появилась. То же самое может произойти и с лососями. Но, замечу, что Россию омывает 14 морей с выходами в три океана. На территории нашей Родины более 5,5 миллионов рек и озер. И во всем этом гигантском пространстве водится 240 видов промысловой рыбы! Поэтому, может быть, стоит на время переключить свое внимание с лососей на другие виды рыб", - предложил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20251213/kak-vybrat-krasnuyu-ikru-rekomendatsii-rospotrebnadzora-1151490890.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная икра, рыба, рыбоводство, новости, россия, цены и тарифы