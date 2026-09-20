https://crimea.ria.ru/20260920/osadkov-budet-mnogo-kogda-v-krym-pridet-silnoe-pokholodanie-1159514973.html

Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание

Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание

Окончание летнего тепла и бархатного сезона ожидает Крым на следующей неделе. Во вторник и среду стоит готовиться к особенно интенсивным осадкам – об этом в... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T18:05

2026-09-20T18:05

2026-09-20T18:05

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Окончание летнего тепла и бархатного сезона ожидает Крым на следующей неделе. Во вторник и среду стоит готовиться к особенно интенсивным осадкам – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.А вот с 22 сентября, по его прогнозу, начнется "коренной перелом" в атмосфере."Во вторник начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с Северо-Атлантическим циклоном. Он и прервет бархатный сезон, и температурный фон начнет стремительно понижаться. И все это будет происходить на фоне интенсивных ливней и хмурого неба. Ночью +12…+15, днем уже + 17…+20", - предупредил специалист.В среду же, добавил он, станет еще холоднее - в ночное время +9…+12, днем +14…+17 градусов."Это - уже тыловая часть циклона. К концу недели, во второй ее части, характер погоды будет неустойчивый – время от времени из облаков будет показывается солнце. Дожди примут небольшой, незначительный характер, больше локального, мозаичного вида. Температурный режим по ночам будет колебаться от +6 до +11, а днем в лучшем случае это +15…+20", - поделился ведущий специалист "Фобоса".Только к выходным возможен максимум по температуре в +17…+22 градуса, дополнил он.Также он обозначил, что в предстоящие семь дней на полуострове выпадет большое количество дождей."Осадков будет достаточно много. За следующую семидневку по Симферополю эта цифра будет примерно в районе 30 миллиметров, а это 30 литров дождевой воды на каждый квадратный метр. Особенно в этом смысле отличатся вторник и среда. Здесь по 14-17 миллиметров каждый день", - уведомил спикер.Можно сказать, что в это время года для Симферополя наступает сезон дождей и все, что с этим связано, хотя по климату, напомнил он, количество осадков, отведенное для сентября, составляет всего 36 миллиметров.В то же время, Евгений Тишковец не назвал данное похолодание в Крыму окончательной "победой" осени."Это – не безвозвратная потеря теплого тренда. Потому что, на мой взгляд, октябрь на юге нашей страны будет близким к положенным климатическим нормам, но, тем не менее, все еще способным выдавать на-гора те заветные +20 градусов, которые тоже будут радовать. Поэтому я думаю, что сезон "старого бабьего лета" все еще возможен. И я вижу, что в октябре температура воздуха будет близкой к норме, может быть, даже на полградуса выше, а норма для октября в Симферополе - ночью +7, днем +17,5", - заметил он.Также отмечен им и октябрьский незначительный недобор осадков – около 10%, хотя по норме в этот период дождей в Симферополе должно выпадать не менее 45 миллиметров."Всплески тепла еще, безусловно, будут, но нужно готовиться к тому, что на следующей нужно будет готовить осенний вариант гардероба – зонты, непромокаемую одежду и обувь. То есть, в любом случае, это такой первый серьезный звоночек к большим грядущим переменам", – заключил метеоролог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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