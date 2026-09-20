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Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание
Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание
Окончание летнего тепла и бархатного сезона ожидает Крым на следующей неделе. Во вторник и среду стоит готовиться к особенно интенсивным осадкам – об этом в... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T18:05
2026-09-20T18:05
2026-09-20T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Окончание летнего тепла и бархатного сезона ожидает Крым на следующей неделе. Во вторник и среду стоит готовиться к особенно интенсивным осадкам – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.А вот с 22 сентября, по его прогнозу, начнется "коренной перелом" в атмосфере."Во вторник начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с Северо-Атлантическим циклоном. Он и прервет бархатный сезон, и температурный фон начнет стремительно понижаться. И все это будет происходить на фоне интенсивных ливней и хмурого неба. Ночью +12…+15, днем уже + 17…+20", - предупредил специалист.В среду же, добавил он, станет еще холоднее - в ночное время +9…+12, днем +14…+17 градусов."Это - уже тыловая часть циклона. К концу недели, во второй ее части, характер погоды будет неустойчивый – время от времени из облаков будет показывается солнце. Дожди примут небольшой, незначительный характер, больше локального, мозаичного вида. Температурный режим по ночам будет колебаться от +6 до +11, а днем в лучшем случае это +15…+20", - поделился ведущий специалист "Фобоса".Только к выходным возможен максимум по температуре в +17…+22 градуса, дополнил он.Также он обозначил, что в предстоящие семь дней на полуострове выпадет большое количество дождей."Осадков будет достаточно много. За следующую семидневку по Симферополю эта цифра будет примерно в районе 30 миллиметров, а это 30 литров дождевой воды на каждый квадратный метр. Особенно в этом смысле отличатся вторник и среда. Здесь по 14-17 миллиметров каждый день", - уведомил спикер.Можно сказать, что в это время года для Симферополя наступает сезон дождей и все, что с этим связано, хотя по климату, напомнил он, количество осадков, отведенное для сентября, составляет всего 36 миллиметров.В то же время, Евгений Тишковец не назвал данное похолодание в Крыму окончательной "победой" осени."Это – не безвозвратная потеря теплого тренда. Потому что, на мой взгляд, октябрь на юге нашей страны будет близким к положенным климатическим нормам, но, тем не менее, все еще способным выдавать на-гора те заветные +20 градусов, которые тоже будут радовать. Поэтому я думаю, что сезон "старого бабьего лета" все еще возможен. И я вижу, что в октябре температура воздуха будет близкой к норме, может быть, даже на полградуса выше, а норма для октября в Симферополе - ночью +7, днем +17,5", - заметил он.Также отмечен им и октябрьский незначительный недобор осадков – около 10%, хотя по норме в этот период дождей в Симферополе должно выпадать не менее 45 миллиметров."Всплески тепла еще, безусловно, будут, но нужно готовиться к тому, что на следующей нужно будет готовить осенний вариант гардероба – зонты, непромокаемую одежду и обувь. То есть, в любом случае, это такой первый серьезный звоночек к большим грядущим переменам", – заключил метеоролог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание
На предстоящей неделе в Крым придет значительное похолодание с дождями - прогноз "Фобоса"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым
. Окончание летнего тепла и бархатного сезона ожидает Крым на следующей неделе. Во вторник и среду стоит готовиться к особенно интенсивным осадкам – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Понедельник все еще будет поддерживать эстафету выходных и фон достаточно хорошей, теплой погоды, но, тем не менее, показания барометров начнут падать, а значит, облаков прибавится. Все еще будет без осадков. Ночью +11…+14 и днем +22…+25", - отметил он.
А вот с 22 сентября, по его прогнозу, начнется "коренной перелом" в атмосфере.
"Во вторник начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с Северо-Атлантическим циклоном. Он и прервет бархатный сезон, и температурный фон начнет стремительно понижаться. И все это будет происходить на фоне интенсивных ливней и хмурого неба. Ночью +12…+15, днем уже + 17…+20", - предупредил специалист.
В среду же, добавил он, станет еще холоднее - в ночное время +9…+12, днем +14…+17 градусов.
"Это - уже тыловая часть циклона. К концу недели, во второй ее части, характер погоды будет неустойчивый – время от времени из облаков будет показывается солнце. Дожди примут небольшой, незначительный характер, больше локального, мозаичного вида. Температурный режим по ночам будет колебаться от +6 до +11, а днем в лучшем случае это +15…+20", - поделился ведущий специалист "Фобоса".
Только к выходным возможен максимум по температуре в +17…+22 градуса, дополнил он.
"По сути, природа начнет возвращаться в те рамки положенной климатической нормы, которые предписаны по многолетним наблюдениям. То есть, на следующей неделе – придет такая "осенняя хмарь". И действительно, после бархатного сезона или бабьего лета, осень "постареет" за считанные дни", - предсказал Тишковец.
Также он обозначил, что в предстоящие семь дней на полуострове выпадет большое количество дождей.
"Осадков будет достаточно много. За следующую семидневку по Симферополю эта цифра будет примерно в районе 30 миллиметров, а это 30 литров дождевой воды на каждый квадратный метр. Особенно в этом смысле отличатся вторник и среда. Здесь по 14-17 миллиметров каждый день", - уведомил спикер.
Можно сказать, что в это время года для Симферополя наступает сезон дождей и все, что с этим связано, хотя по климату, напомнил он, количество осадков, отведенное для сентября, составляет всего 36 миллиметров.
"По сути за неделю будет выбрана вся месячная норма, которая предписана климатическими справочниками. Учитывая то, что сентябрь в Крыму выдался достаточно сухой, баланс по осадкам будет восстановлен", - сообщил эксперт.
В то же время, Евгений Тишковец не назвал данное похолодание в Крыму окончательной "победой" осени.
"Это – не безвозвратная потеря теплого тренда. Потому что, на мой взгляд, октябрь на юге нашей страны будет близким к положенным климатическим нормам, но, тем не менее, все еще способным выдавать на-гора те заветные +20 градусов, которые тоже будут радовать. Поэтому я думаю, что сезон "старого бабьего лета" все еще возможен. И я вижу, что в октябре температура воздуха будет близкой к норме, может быть, даже на полградуса выше, а норма для октября в Симферополе - ночью +7, днем +17,5", - заметил он.
Также отмечен им и октябрьский незначительный недобор осадков – около 10%, хотя по норме в этот период дождей в Симферополе должно выпадать не менее 45 миллиметров.
"Всплески тепла еще, безусловно, будут, но нужно готовиться к тому, что на следующей нужно будет готовить осенний вариант гардероба – зонты, непромокаемую одежду и обувь. То есть, в любом случае, это такой первый серьезный звоночек к большим грядущим переменам", – заключил метеоролог.
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