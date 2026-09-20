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Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе

Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе

Новый детский сад на 12 групп и 260 мест с возможностью лечения ряда заболеваний у детей откроется в Севастополе в понедельник. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T17:48

2026-09-20T17:48

2026-09-20T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Новый детский сад на 12 групп и 260 мест с возможностью лечения ряда заболеваний у детей откроется в Севастополе в понедельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На базе учреждения, по словам губернатора, появится Центр раннего развития для детей от двух месяцев до полутора лет. Сад вошел в структуру Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Он будет работать в режиме полного дня.В новом саду заработают четыре группы раннего возраста и восемь дошкольных групп. Также предусмотрена группа временного пребывания, бассейн акватерапии, пространства двигательной активности, сенсорного развития, игровой поддержки, арт-терапии и так далее. Кроме того в саду находится музей истории родной страны, пространства космоса, эстетики и гармонии, риторики и профессиональных исследований.Детские площадки также оформлены оформили: ребят ждут музыкальная и спортивная площадки и даже метеостанция, а еще — ростовые шахматы и комплекс для изучения ПДД. Здесь же планируют открыть второе отделение психолого-медико-педагогической комиссии для приемов детей дошкольного возраста – диагностическое обследование, выявление детей с особенностями развития и здоровья для определения дальнейшего образовательного маршрута, добавил глава региона.В 2025 году в Крыму открылись семь новых детсадов и еще шесть будут готовы в этом году, сообщала ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объектаВ Крыму в селе под Симферополем строят детский садНовые детсады и дома: какие объекты введут в Крыму в этом году

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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