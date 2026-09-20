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Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе
Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе
Новый детский сад на 12 групп и 260 мест с возможностью лечения ряда заболеваний у детей откроется в Севастополе в понедельник. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T17:48
2026-09-20T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Новый детский сад на 12 групп и 260 мест с возможностью лечения ряда заболеваний у детей откроется в Севастополе в понедельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На базе учреждения, по словам губернатора, появится Центр раннего развития для детей от двух месяцев до полутора лет. Сад вошел в структуру Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Он будет работать в режиме полного дня.В новом саду заработают четыре группы раннего возраста и восемь дошкольных групп. Также предусмотрена группа временного пребывания, бассейн акватерапии, пространства двигательной активности, сенсорного развития, игровой поддержки, арт-терапии и так далее. Кроме того в саду находится музей истории родной страны, пространства космоса, эстетики и гармонии, риторики и профессиональных исследований.Детские площадки также оформлены оформили: ребят ждут музыкальная и спортивная площадки и даже метеостанция, а еще — ростовые шахматы и комплекс для изучения ПДД. Здесь же планируют открыть второе отделение психолого-медико-педагогической комиссии для приемов детей дошкольного возраста – диагностическое обследование, выявление детей с особенностями развития и здоровья для определения дальнейшего образовательного маршрута, добавил глава региона.В 2025 году в Крыму открылись семь новых детсадов и еще шесть будут готовы в этом году, сообщала ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский сад в селе Ана-Юрт под Симферополем: как идет стройка нового объектаВ Крыму в селе под Симферополем строят детский садНовые детсады и дома: какие объекты введут в Крыму в этом году
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, детский сад, крым
Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе

Новый детсад с лечением ряда заболеваний откроется в Севастополе – Развожаев

17:48 20.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРебенок в детсаду
Ребенок в детсаду - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Новый детский сад на 12 групп и 260 мест с возможностью лечения ряда заболеваний у детей откроется в Севастополе в понедельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Завтра откроется детский сад на 260 мест на улице Вакуленчука, 35а/5. Мы его построили по программе социально-экономического развития и оснастили оборудованием, благодаря которому специалисты смогут помогать ребятам с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта", – сообщил Развожаев в своем канале в МАКС.
На базе учреждения, по словам губернатора, появится Центр раннего развития для детей от двух месяцев до полутора лет. Сад вошел в структуру Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Он будет работать в режиме полного дня.
В новом саду заработают четыре группы раннего возраста и восемь дошкольных групп. Также предусмотрена группа временного пребывания, бассейн акватерапии, пространства двигательной активности, сенсорного развития, игровой поддержки, арт-терапии и так далее. Кроме того в саду находится музей истории родной страны, пространства космоса, эстетики и гармонии, риторики и профессиональных исследований.
"В садике самая современная инфраструктура. Для коррекции нарушений развития детей с ОВЗ закупили интерактивное оборудование: мультимедийные столы с программным обеспечением для детей с разными диагнозами для работы психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога", - продолжил Развожаев.
Детские площадки также оформлены оформили: ребят ждут музыкальная и спортивная площадки и даже метеостанция, а еще — ростовые шахматы и комплекс для изучения ПДД. Здесь же планируют открыть второе отделение психолого-медико-педагогической комиссии для приемов детей дошкольного возраста – диагностическое обследование, выявление детей с особенностями развития и здоровья для определения дальнейшего образовательного маршрута, добавил глава региона.
В 2025 году в Крыму открылись семь новых детсадов и еще шесть будут готовы в этом году, сообщала ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
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