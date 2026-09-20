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Новости СВО: Киев теряет тысячи боевиков и западную бронетехнику
Новости СВО: Киев теряет тысячи боевиков и западную бронетехнику - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Новости СВО: Киев теряет тысячи боевиков и западную бронетехнику
Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили еще 1395 украинских боевиков на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T12:38
2026-09-20T12:38
2026-09-20T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили еще 1395 украинских боевиков на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 195 боевиков, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбили до 230 украинских неонацистов, два американских бронетранспортера М113, бронеавтомобиль "Казак", 15 пикапов, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группы войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 195 боевиков, три боевые бронированные машины "Казак", 26 автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 455 военных, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 280 человек, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 40 боевиков, 21 автомобиль и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, военно-технического имущества, цеха производства дронов и места их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1951 беспилотник самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 241 996 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 971 танк и другие боевые бронированные машины, 1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 371 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами РоссииМощный удар по Украине – что пораженоНе на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
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Новости СВО: Киев теряет тысячи боевиков и западную бронетехнику
Минобороны: ВС РФ уничтожили еще 1395 украинских боевиков в зоне спецоперации
12:38 20.09.2026 (обновлено: 12:39 20.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили еще 1395 украинских боевиков на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в воскресенье.
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 195 боевиков, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбили до 230 украинских неонацистов, два американских бронетранспортера М113, бронеавтомобиль "Казак", 15 пикапов, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группы войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 195 боевиков, три боевые бронированные машины "Казак", 26 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 455 военных, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 280 человек, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 40 боевиков, 21 автомобиль и три станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, военно-технического имущества, цеха производства дронов и места их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1951 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 241 996 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 971 танк и другие боевые бронированные машины, 1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 371 единица специальной военной автомобильной техники.
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