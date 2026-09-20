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Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября
В Крыму в ночь на воскресенье, 20 сентября, объявляли ракетную опасность, в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги. Крымский мост был перекрыт. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T08:10
2026-09-20T08:10
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на воскресенье, 20 сентября, объявляли ракетную опасность, в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги. Крымский мост был перекрыт.Беспилотная опасность была объявлена в Республике Крым в 1.37 и снята в 5.03. Ракетная - с 3.04 до 3.35, об этом сообщали в канале оперативного информирования ГУ МЧС по РК*.Транспортный переход между Керчью и Таманью перекрывали с 3.04 до 3.35 ночи. В Севастополе на этот период времени была объявлена воздушная тревога. Сейчас Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в горах Крыма, в центральных районах ожидается 20, 21 и 22 сентября. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Введены ограничения на посещение лесов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260920/massirovannyy-nalet-na-moskvu-stolitsu-atakovali-bolee-1600-dronov-vsu-1159536009.html
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября

08:10 20.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Анашкевич / Перейти в фотобанкВид на гору Демерджи в Крыму
Вид на гору Демерджи в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Сергей Анашкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на воскресенье, 20 сентября, объявляли ракетную опасность, в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги. Крымский мост был перекрыт.
Беспилотная опасность была объявлена в Республике Крым в 1.37 и снята в 5.03. Ракетная - с 3.04 до 3.35, об этом сообщали в канале оперативного информирования ГУ МЧС по РК*.
Транспортный переход между Керчью и Таманью перекрывали с 3.04 до 3.35 ночи. В Севастополе на этот период времени была объявлена воздушная тревога. Сейчас Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в горах Крыма, в центральных районах ожидается 20, 21 и 22 сентября. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Введены ограничения на посещение лесов.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
07:54
Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ
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Заголовок открываемого материала
11:13Крымский мост открыт
11:03Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:01Отбой ракетной опасности в Крыму
10:56Явка на выборах в Крыму на утро 20 сентября – данные Избиркома
10:46Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой
10:33В Крыму объявлена ракетная опасность
10:30Крымский мост закрыт
10:15Два человека погибли и 20 ранены при атаке дронов ВСУ в Подмосковье
10:11В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:08Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
09:57Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всех
09:43Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России
09:31Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом
09:09Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированы
08:55Мощный удар по Украине - что поражено
08:30Выборы в Крыму и Севастополе - день третий
08:10Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября
07:54Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ
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07:36ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно
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