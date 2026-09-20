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Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 20 сентября

В Крыму в ночь на воскресенье, 20 сентября, объявляли ракетную опасность, в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги. Крымский мост был перекрыт. РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T08:10

2026-09-20T08:10

2026-09-20T08:10

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на воскресенье, 20 сентября, объявляли ракетную опасность, в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги. Крымский мост был перекрыт.Беспилотная опасность была объявлена в Республике Крым в 1.37 и снята в 5.03. Ракетная - с 3.04 до 3.35, об этом сообщали в канале оперативного информирования ГУ МЧС по РК*.Транспортный переход между Керчью и Таманью перекрывали с 3.04 до 3.35 ночи. В Севастополе на этот период времени была объявлена воздушная тревога. Сейчас Крымский мост работает штатно – очередей перед досмотровыми пунктами в течение ночи не было, утром также сохраняется свободный проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в горах Крыма, в центральных районах ожидается 20, 21 и 22 сентября. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Введены ограничения на посещение лесов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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