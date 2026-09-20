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Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны

Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны

112 украинских беспилотников уничтожены в течение дня в воскресенье над регионами РФ, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T20:56

2026-09-20T20:56

2026-09-20T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 112 украинских беспилотников уничтожены в течение дня в воскресенье над регионами РФ, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.В дни проведения выборов в Госдуму Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал беспилотники, сообщали ранее в российском оборонном ведомстве. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный БПЛА и 8 крылатых ракет большой дальности. Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасовВ Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дронВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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