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На Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТП
На Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТП - РИА Новости Крым, 20.09.2026
На Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТП
На Кубани 17-летний подросток угнал два автомобиля и устроил ДТП. Как сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края, юноше грозит срок. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T13:47
2026-09-20T13:47
2026-09-20T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На Кубани 17-летний подросток угнал два автомобиля и устроил ДТП. Как сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края, юноше грозит срок.Затем он угнал Lada Priora и на ней сумел доехать в Краснодар. Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированыФура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в СамареВ Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школу
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новости, происшествия, дтп, кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю
На Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТП
МВД: на Кубани 17-телний юноша угнал два автомобиля и устроил ДТП