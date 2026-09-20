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На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка - РИА Новости Крым, 20.09.2026
На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
25-летняя девушка погибла в столкновении иномарки с рейсовым автобусом в Красной Поляне, сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 25-летняя девушка погибла в столкновении иномарки с рейсовым автобусом в Красной Поляне, сообщает пресс-служба полиции Кубани.По данным правоохранителей, авария произошла сегодня около 15:10 на федеральной автодороге А-149 "Адлер - Красная Поляна". 51-летний водитель Hyundai при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и столкнулся с рейсовым автобусом "МАЗ", за рулем которого был 38-летний мужчина."В результате ДТП 25-летняя пассажирка Hyundai погибла. Водитель получил травмы и был госпитализирован. В автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал", – сказано в сообщении.На месте организовано реверсивное движение, проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТПГазопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под АнапойФура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре
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кубань, дтп, происшествия, мвд по краснодарскому краю, новости, краснодарский край
На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка

МВД: в ДТП на Красной Поляне погибла 25-летняя девушка

19:04 20.09.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 25-летняя девушка погибла в столкновении иномарки с рейсовым автобусом в Красной Поляне, сообщает пресс-служба полиции Кубани.
По данным правоохранителей, авария произошла сегодня около 15:10 на федеральной автодороге А-149 "Адлер - Красная Поляна". 51-летний водитель Hyundai при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и столкнулся с рейсовым автобусом "МАЗ", за рулем которого был 38-летний мужчина.
"В результате ДТП 25-летняя пассажирка Hyundai погибла. Водитель получил травмы и был госпитализирован. В автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал", – сказано в сообщении.
На месте организовано реверсивное движение, проводится проверка.
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КубаньДТППроисшествияМВД по Краснодарскому краюНовостиКраснодарский край
 
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