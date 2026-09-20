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На Крымском мосту выросла очередь после возобновления движения - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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На Крымском мосту выросла очередь после возобновления движения
На Крымском мосту выросла очередь после возобновления движения - РИА Новости Крым, 20.09.2026
На Крымском мосту выросла очередь после возобновления движения
190 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон транспортного перехода днем в воскресенье. Об этом сообщает оперативный канал... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T12:20
2026-09-20T12:20
очереди на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 190 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон транспортного перехода днем в воскресенье. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Ранее в воскресенье мост был перекрыт с 10.30 до 11.12. На территории Крыма была объявлена ракетная опасность, а в Севастополе – воздушная тревога.В очереди со стороны Тамани стоят 70 машин.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридовНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаДосмотр на Крымском мосту: как пройти быстрее
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РИА Новости Крым
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очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань
На Крымском мосту выросла очередь после возобновления движения

Крымский мост сейчас - 190 автомобилей стоят в очереди с обеих сторон

12:20 20.09.2026
 
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
Раздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 190 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон транспортного перехода днем в воскресенье. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Ранее в воскресенье мост был перекрыт с 10.30 до 11.12. На территории Крыма была объявлена ракетная опасность, а в Севастополе – воздушная тревога.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 120 транспортных средств",– сказано в сообщении по состоянию на 12 часов дня.
В очереди со стороны Тамани стоят 70 машин.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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