https://crimea.ria.ru/20260920/moschnyy-udar-po-ukraine---chto-porazheno-1159536644.html

Мощный удар по Украине - что поражено

Мощный удар по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Мощный удар по Украине - что поражено

В ночь на воскресенье Вооруженными Силами России нанесены групповые удары по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T08:55

2026-09-20T08:55

2026-09-20T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье Вооруженными Силами России нанесены групповые удары по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.По данным министерства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: - в городе Киев: предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", осуществляющее производство систем управления для ракет "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9; дата-центр "Би-мобаил", обеспечивающий хранение, обработку и передачу данных, в т.ч. разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.- в Киевской области: склад компании "FIRE POINT" в н.п. Боярка (11 км юго-западнее Киева), осуществлявший хранение комплектующих и стартовых ускорителей для БПЛА большой дальности.- в Одесской области: в порту "Одесса" морское судно типа "сухогруз", доставивший грузы военного назначения; логистический центр "Новая почта" (1,5 км севернее Одессы), используемый для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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министерство обороны рф, киев, украина, новости сво, удары по украине, новости