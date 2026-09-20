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Мощный удар по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Мощный удар по Украине - что поражено
Мощный удар по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Мощный удар по Украине - что поражено
В ночь на воскресенье Вооруженными Силами России нанесены групповые удары по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T08:55
2026-09-20T08:55
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье Вооруженными Силами России нанесены групповые удары по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.По данным министерства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: - в городе Киев: предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", осуществляющее производство систем управления для ракет "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9; дата-центр "Би-мобаил", обеспечивающий хранение, обработку и передачу данных, в т.ч. разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.- в Киевской области: склад компании "FIRE POINT" в н.п. Боярка (11 км юго-западнее Киева), осуществлявший хранение комплектующих и стартовых ускорителей для БПЛА большой дальности.- в Одесской области: в порту "Одесса" морское судно типа "сухогруз", доставивший грузы военного назначения; логистический центр "Новая почта" (1,5 км севернее Одессы), используемый для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, киев, украина, новости сво, удары по украине, новости
Мощный удар по Украине - что поражено

Мощный удар по Украине - что поражено

08:55 20.09.2026
 
© Telegram Одесской военной администрацииУкраинский пожарный в Одессе
Украинский пожарный в Одессе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье Вооруженными Силами России нанесены групповые удары по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
По данным министерства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены:
- в городе Киев: предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", осуществляющее производство систем управления для ракет "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9; дата-центр "Би-мобаил", обеспечивающий хранение, обработку и передачу данных, в т.ч. разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.
- в Киевской области: склад компании "FIRE POINT" в н.п. Боярка (11 км юго-западнее Киева), осуществлявший хранение комплектующих и стартовых ускорителей для БПЛА большой дальности.
- в Одесской области: в порту "Одесса" морское судно типа "сухогруз", доставивший грузы военного назначения; логистический центр "Новая почта" (1,5 км севернее Одессы), используемый для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
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