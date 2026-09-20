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Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ
Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ
Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T07:54
2026-09-20T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.По его информации, несколько бесплотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет. "Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, москва, новости сво, выборы, выборы-2026, сергей собянин
Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ

Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ

07:54 20.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.
"Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве. Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу", - написал он в МАКС.
По его информации, несколько бесплотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет.
"Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", - говорится в сообщении.
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Москва. Архивное фото
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ВСУ атаковали Москву и Подмосковье - что известно
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