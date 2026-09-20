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Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ
Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ
Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T07:54
2026-09-20T07:54
2026-09-20T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.По его информации, несколько бесплотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет. "Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, москва, новости сво, выборы, выборы-2026, сергей собянин
Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ
Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ