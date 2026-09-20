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Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов
Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов
Особенностью прошедших выборов в Крыму стало то, что избиратели были очень активны в воскресенье, 20 сентября. Об этом заявил глава Избиркома республики Михаил... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T22:49
2026-09-20T22:49
избирком крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Особенностью прошедших выборов в Крыму стало то, что избиратели были очень активны в воскресенье, 20 сентября. Об этом заявил глава Избиркома республики Михаил Малышев.Он отметил, что самым активным днем голосования у крымских избирателей традиционно является пятница. Но в этом году желающие проголосовать были также особенно активны в воскресенье, что нетрадиционно и нехарактерно для Крыма.Еще одной особенностью прошедших выборов в Крыму стало активное использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ)."(По данным на 18:00 - ред.) у нас в Крыму уже более 88% (явка на ДЭГ – ред.). Я думаю, что даже уверенно придем к 90%. ДЭГ очень активно поработал", – подчеркнул глава Избиркома Крыма.Ранее сообщалось, что в Крыму явка на выборах в Госдуму РФ на 18:00 20 сентября составила 46,95%.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосова набрала "Единая Россия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытияВ Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участковЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
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РИА Новости Крым
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96
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Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов

Глава Избиркома Крыма назвал особенности прошедших в регионе выборов

22:49 20.09.2026
 
© Центризбирком РКМихаил Малышев
Михаил Малышев
© Центризбирком РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Особенностью прошедших выборов в Крыму стало то, что избиратели были очень активны в воскресенье, 20 сентября. Об этом заявил глава Избиркома республики Михаил Малышев.
Он отметил, что самым активным днем голосования у крымских избирателей традиционно является пятница. Но в этом году желающие проголосовать были также особенно активны в воскресенье, что нетрадиционно и нехарактерно для Крыма.
"Обычно воскресенье не было столь активным, но тем не менее сегодня активность была очень большой... Явка значительно увеличилась за сегодняшний день, вплоть до 20:00", – сказал Малышев.
Еще одной особенностью прошедших выборов в Крыму стало активное использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
"(По данным на 18:00 - ред.) у нас в Крыму уже более 88% (явка на ДЭГ – ред.). Я думаю, что даже уверенно придем к 90%. ДЭГ очень активно поработал", – подчеркнул глава Избиркома Крыма.
Ранее сообщалось, что в Крыму явка на выборах в Госдуму РФ на 18:00 20 сентября составила 46,95%.
В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосова набрала "Единая Россия".
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
22:49Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов
22:39Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытия
22:32В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков
21:57В Крыму на 18 часов явка на выборах в Госдуму составила 46,95%
21:55Попытка Киева сорвать выборы в России и атака на Подмосквовье: главное за день
21:43Зеленский заявил о разговоре с Трампом и их будущей встрече в Нью-Йорке
21:2974 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
21:20ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
21:18В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
21:09Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
21:01Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник
20:56Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
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20:37Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
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20:00В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
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