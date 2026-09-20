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Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов
Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов
Особенностью прошедших выборов в Крыму стало то, что избиратели были очень активны в воскресенье, 20 сентября. Об этом заявил глава Избиркома республики Михаил... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T22:49
2026-09-20T22:49
2026-09-20T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Особенностью прошедших выборов в Крыму стало то, что избиратели были очень активны в воскресенье, 20 сентября. Об этом заявил глава Избиркома республики Михаил Малышев.Он отметил, что самым активным днем голосования у крымских избирателей традиционно является пятница. Но в этом году желающие проголосовать были также особенно активны в воскресенье, что нетрадиционно и нехарактерно для Крыма.Еще одной особенностью прошедших выборов в Крыму стало активное использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ)."(По данным на 18:00 - ред.) у нас в Крыму уже более 88% (явка на ДЭГ – ред.). Я думаю, что даже уверенно придем к 90%. ДЭГ очень активно поработал", – подчеркнул глава Избиркома Крыма.Ранее сообщалось, что в Крыму явка на выборах в Госдуму РФ на 18:00 20 сентября составила 46,95%.В 20:00 в воскресенье, 20 сентября, в Республике Крым и городе Севастополе завершилось голосование на выборах. Избирательные участки закрылись вовремя. Явка избирателей на выборах в Госдуму в целом по России превысила 56%. По предварительным результатам, больше всего голосова набрала "Единая Россия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подсчет голосов под обстрелом: в Крыму члены УИК спустились в укрытияВ Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участковЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
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Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборов
Глава Избиркома Крыма назвал особенности прошедших в регионе выборов