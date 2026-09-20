https://crimea.ria.ru/20260920/lev-tolstoy-mog-byt-pokhoronen-v-krymu-tri-vizita-pisatelya-na-poluostrov-1159457242.html

Лев Толстой мог быть похоронен в Крыму: три визита писателя на полуостров

Лев Толстой мог быть похоронен в Крыму: три визита писателя на полуостров - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Лев Толстой мог быть похоронен в Крыму: три визита писателя на полуостров

20 сентября 1901 года в Крым в сопровождении супруги и дочери приехал классик литературы, известнейший писатель России Лев Николаевич Толстой и пробыл здесь... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T14:22

2026-09-20T14:22

2026-09-20T14:22

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20 сентября 1901 года в Крым в сопровождении супруги и дочери приехал классик литературы, известнейший писатель России Лев Николаевич Толстой и пробыл здесь девять месяцев. Это был его третий визит на полуостров, и был ему в ту пору 71 почтенный год. Многими десятилетиями ранее именно в Крыму Толстой получил широкую литературную известность, во время Крымской войны став одним из первых отечественных военных журналистов.В Крым из патриотизма"Я просился в Крым <…> больше из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашел на меня", - писал будущий литератор.Но причиной был не только патриотизм. В 25 лет Толстой забросил учебу в университете, чрезмерно увлекся азартными играми, наделал долгов и по увещеванию служившего в армии брата поступил на военную службу, был на Кавказе и сражался там с горцами Шамиля. С началом Крымской войны Толстой в конце 1853 года перевелся в Дунайскую армию и участвовал в нескольких сражениях, где хорошо себя показал, а потом попросил перевести его в Севастополь. Прибыл он сюда осенью 1854 года и 7 ноября впервые побывал на севастопольских бастионах."Служба на бастионах мне начинает очень нравиться. Постоянная прелесть опасности, наблюдения за солдатами, моряками и самим образом войны так приятны, и мне не хочется уходить отсюда", – пишет он в дневнике.Это время кровопролитных боев город превратился в крепость, где воевали не только солдаты, но каждый житель Русской Трои. В письме к брату он говорит о своих первых впечатлениях:Через месяц его батарею отвели для отдыха в тыл - в селение Эски-Орда, ныне село Лозовое под Симферополем. Но подпоручик 11 артиллерийской бригады Толстой жил в самом городе, в доходном доме Вайнштейна (сейчас улица Ленина, 21) в Симферополе, чтобы быть поближе к…картам. Также он ездил на балы, музицировал, охотился на диких коз в крымских предгорьях. Обо всем этом он пишет в дневнике. Деньги скоро были проиграны и Толстой возвращается в расположение части в село:"В Симферополе я проиграл последние деньги в карты, а теперь живу с батареей в татарской деревне и испытываю неудобства жизни".Также он периодически останавливался у своего приятеля - доктора Плешкова. Теперь сохранился только фасад этого дома, а флигеля во дворе, где и квартировал писатель, - нет.Своевольный офицерПроигравшись в пух и прах, оставив на карточном столе все имеющиеся деньги, в Симферополе подпоручик испытывает скуку, он рвется на передовую. Но, попадая туда, тоже недоволен: у него не складываются отношения с начальством. В своем дневнике он удостаивает старших офицеров нелестных эпитетов.Он описывает отсталость системы содержания и вооружения русской армии. "У нас бессмысленные ученья о носках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища, убивают вним[ание], последнюю искру гордости…", - упомянул он в дневнике.Один из биографов Толстого Цявловский позднее с некоторым удивлением писал: "По беспощадности изображения действительности записка Толстого, пожалуй, не только не уступает статьям Герцена в "Колоколе", но превосходит их".Толстой решает, что может и должен способствовать армейским реформам, высылает свои рационализаторские предложения в штаб, но ответа так и не получает.Также он становится одним из авторов потом ставшей весьма популярной солдатской песни "Как четвертого числа нас нелегкая несла…" о неудачном для русской армии сражении при Черной речке – практически памфлете на русских генералов.Вместе с тем, и у начальства о Толстом укрепляется мнение как о неприятном, склочном, скандальном человеке, непригодном для армии."Всякое замечание старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дерзость или едкую, обидную шутку… Толстой был бременем для батарейных командиров и поэтому вечно был свободен от службы: его никуда нельзя было командировать… Он часто, без разрешения начальства, отправлялся на вылазки с чужими отрядами, просто из любопытства, как любитель сильных ощущений, быть может, и для изучения быта солдат и войны, а потом рассказывал нам подробности дела, в котором участвовал. Иногда Толстой куда-то пропадал — и только потом мы узнавали, что он или находился на вылазках как доброволец, или проигрывался в карты. И он нам каялся в своих грехах", - писал старший офицер толстовской батареи Одаховский.Тем не менее, несмотря на своеволие и перечливость, в последних числах марта 1855 г. когда батарею Толстого перебрасывают на одну из самых важный позиций обороны города – на 4-й бастион, где подразделения с честью выдержали суровый штурм неприятеля, Толстой досрочно получил чин поручика и был награжден орденом.Литературная кухня в огне и дымуОсажденный Севастополь стал для Толстого литературной кухней. После публикации рассказа "Севастополь в декабре месяце" в журнале "Современник", получил высокую оценку не только со стороны широкого круга читателей, но даже со стороны императора Александра II, который распорядился сделать перевод рассказа на французский и опубликовать текст Толстого в Европе.Майские события 1855 года на 4-м бастионе послужили Толстому основой для второго севастопольского рассказа – "Севастополь в мае". Тогда в знаменитом бое с 10 на 11 мая, летящие бомбы образовали огненный свод над головами сражавшихся, насколько часты они были.Третий рассказ из цикла севастопольских описывает август 1855 года и оставление славно защищавшегося города. О своих впечатлениях Лев Николаевич писал тетушке: "Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах". Падение Севастополя совпало с днем рождения графа.Опубликованные реалистичные заметки о Севастополе показали: в России созрел новый писатель невиданной силы. Видя отклик читателей, и сам молодой прапорщик убедился, что ему надо покидать армию и полностью посвятить себя слову.Ялта как разврат цивилизацииВторой раз Толстой пребывал в Крыму совсем короткое время и приехал сюда с оказией. В марте 1885 года он сопровождал на полуостров больного друга - князя Урусова. Уже известный писатель, граф за 10 дней путешествия успел побывать в Алупке, Мисхоре, Ялте, Симеизе. В Ялте Лев Николаевич встречался с писателем Аксаковым, ездил в небольшое село Мшатку к философу Данилевскому, совершал прогулки вдоль побережья. А жили Урусов и Толстой в имении купца Мальцева, тестя Урусова, в Симеизе.Гораздо лучше, чем со светской публикой, Толстой чувствует себя с простыми людьми. Как-то рано утром писатель направился в соседнюю с имением Мальцова деревню и там встретил старика 65 лет, который шел на работы за два километра в гору. Лев Николаевич спросил, нужны ли ему работники, и предложил наняться."Он согласился, сторговались за рубль в день. Показывал землю и восхвалял ее: тут и виноградники, и табак, и каштаны, и инжир, и грецкие орехи. В лощинке четыре его сына в белых рубахах, сильные, здоровые, веселые, копают заступами виноградник. Я хорошо потрудился с ними" - пишет граф жене.Впоследствии этот эпизод лег в основу рассказа "Ильяс", в котором Толстой перенес действие в Башкирию."Мне здесь слишком хорошо"И вот последний, третий приезд на полуостров. На каждой станции Толстых встречала масса народу, прознав, что в этом поезде в специально выделенном вагоне едет знаменитость. Толстые доехали железной дорогой до Севастополя, там переночевали в самом центре, в гостинице "Кист" у Графской пристани, посетили музей обороны Севастополя. Кстати, он не произвел на них впечатления. Потом экипажем переместились в имение графини Паниной в Гаспре, которая и предложила свой дом для отдыха и поправления здоровья чете Толстых. Ведь граф летом 1901 года сложно переболел, а Панина была большой почитательницей таланта литератора."Живу я здесь в роскошнейшем палацо, в каких никогда не жил: фонтаны, разные поливаемые газоны в парке, мраморные лестницы", - описывал свою "дачу" Толстой в письме к брату Сергею: "Дом, нам отведенный, есть верх удобства и роскоши. Вот-те и простота, в которой я хотел жить. Мне здесь слишком хорошо – совестно".Распорядок дня у писателя был в Гаспре такой: вставал Толстой обычно рано, после утреннего кофе шел на прогулку по Царской тропе или по нижней дороге, ведущей к морю, или у самого моря.Однажды за писателем на такой прогулке подсмотрел Горький:А еще часто к Толстому в гости приезжали литераторы: Чехов, Горький, Короленко, Куприн, Шаляпин – такие же крымские курортники, как и граф Толстой.А еще именно в дни своего отдыха в Гаспре Толстой был отлучен синодом от Церкви и был под особым наблюдением: имение графини Паниной окружали тайные агенты. Именно поэтому часть рукописей литератора, в частности, его дневники, где есть резкие высказывания о самодержавии и призывы ликвидировать землевладение, вывезли и спрятали в надежном месте в Ялте.Кроме дневников, Толстой писал в Гаспре повесть "Хаджи-Мурат", статьи "Солдатская памятка", "Офицерская памятка", "К рабочему народу", "К молодежи". В Гаспре в декабре 1901 – январе 1902 гг. Толстой написал знаменитое обращение к царю Николаю II, в котором впервые за всю историю общественной мысли обратился к монарху: "Любезный брат".Толстой мог бы быть похоронен в КрымуПосле одной из прогулок на прохладном воздухе Толстой сильно заболел. Состояние здоровья писателя было настолько тяжелым, что врачи давали самые неутешительные прогнозы. Усложняло положение дел и то, что и сам Лев Николаевич к процессу лечения относился скептически: часто отказывался от врачебных процедур, саботировал прием лекарств, злостно нарушал прописанный режим. В семье ожидали кончины литератора и обсуждали вопрос о погребении. Члены семьи решили вместе с Толстым, что в случае смерти для минимизирования хлопот и расходов, нужно будет предать тело классика земле в Крыму.Жизнь взяла вверх. Толстой выздоровел."Ах, как благодетельна болезнь. Она указывает, что мы такое и в чем наше дело жизни. Чем слабее тело, тем сильнее становится духовная деятельность", – еще слабой рукой записывает граф в дневнике, который вел почти всю жизнь.Но ослабевший организм пожилого человека быстро подхватил новую инфекцию – на этот раз тиф. И снова выкарабкался. 25 июня 1902 г. Толстые покинули Крым.Трижды номинированный на нобелевскую премию мира и шесть раз номинированный на нобелевку по литературе, один из самых известных русских в мире - граф Толстой скончался спустя 8 лет. Хоронила его вся Россия.А в Крыму появились улицы, школы, библиотеки, носящие имя писателя, поставили памятники ему – и в Севастополе, и в селе Лозовое под Симферополем. Имение Паниной стало санаторием "Ясная поляна" - в честь фамильного имения Толстых под Тулой.Через два года вся страна будет праздновать 200 лет со дня рождения одного из самых крупных писателей России. Президент Владимир Путин подписал Указ об этом праздновании. Может быть, и дворец графин Паниной, где девять месяцев жил Толстой, будет облагорожен и приведен в порядок, а небольшой мемориальный музей возвращен из новых корпусов санатория в историческое здание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым Куприна: от литературы к цирку и обратноОт Алеши до Максима: как Крым сделал из Пешкова ГорькогоБунин в Крыму: к 155-летию со дня рождения писателя

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

лев толстой, крым, история, литература, россия, культура