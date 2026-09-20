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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T11:13
2026-09-20T11:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Мост был перекрыт в 10.30. На территори Республики Крым была объявлена ракетная оапсномть, а в Севастополе - воздушная тревога.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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Крымский мост открыт

Крымский мост открыт

11:13 20.09.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Мост был перекрыт в 10.30. На территори Республики Крым была объявлена ракетная оапсномть, а в Севастополе - воздушная тревога.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заголовок открываемого материала
11:13Крымский мост открыт
11:03Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:01Отбой ракетной опасности в Крыму
10:56Явка на выборах в Крыму на утро 20 сентября – данные Избиркома
10:46Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой
10:33В Крыму объявлена ракетная опасность
10:30Крымский мост закрыт
10:15Два человека погибли и 20 ранены при атаке дронов ВСУ в Подмосковье
10:11В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:08Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
09:57Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всех
09:43Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России
09:31Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом
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