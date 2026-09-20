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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T11:13
2026-09-20T11:13
2026-09-20T11:13
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Мост был перекрыт в 10.30. На территори Республики Крым была объявлена ракетная оапсномть, а в Севастополе - воздушная тревога.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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