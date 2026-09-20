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Крым голосует – явка на выборы в республике на три часа дня - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Крым голосует – явка на выборы в республике на три часа дня
Крым голосует – явка на выборы в республике на три часа дня - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Крым голосует – явка на выборы в республике на три часа дня
Явка на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ девятого созыва в Крыму достигла 44,63%. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома республики. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T16:45
2026-09-20T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ девятого созыва в Крыму достигла 44,63%. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома республики.Таким образом, явка на избирательные участки составила 44,63% от общего числа избирателей, уточнили в Избиркоме.Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва в целом по России превысила 50%, сообщала ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму и Севастополе – день третийИзбрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахИзбирательный процесс: сколько участков и избирателей в Крыму
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Крым голосует – явка на выборы в республике на три часа дня

Явка на выборы в Госдуму в Крыму достигла 44,63% - Избирком

16:45 20.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ девятого созыва в Крыму достигла 44,63%. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома республики.
"На выборах депутатов Государственной Думы проголосовало 677 242 избирателя", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов 20 сентября.
Таким образом, явка на избирательные участки составила 44,63% от общего числа избирателей, уточнили в Избиркоме.
Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва в целом по России превысила 50%, сообщала ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
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