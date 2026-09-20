https://crimea.ria.ru/20260920/krym-golosuet--yavka-na-vybory-v-respublike-na-tri-chasa-dnya-1159545839.html
Крым голосует – явка на выборы в республике на три часа дня
Крым голосует – явка на выборы в республике на три часа дня - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Крым голосует – явка на выборы в республике на три часа дня
Явка на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ девятого созыва в Крыму достигла 44,63%. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома республики. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T16:45
2026-09-20T16:45
2026-09-20T16:45
выборы
выборы в крыму и севастополе
крым
новости крыма
выборы-2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494147_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a9caada59f0750e20a14128c104df2ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Явка на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ девятого созыва в Крыму достигла 44,63%. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома республики.Таким образом, явка на избирательные участки составила 44,63% от общего числа избирателей, уточнили в Избиркоме.Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва в целом по России превысила 50%, сообщала ранее пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму и Севастополе – день третийИзбрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахИзбирательный процесс: сколько участков и избирателей в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159494147_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d30cc82c8c58732c3010fcaec2c8e55a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, выборы в крыму и севастополе, крым, новости крыма, выборы-2026
Крым голосует – явка на выборы в республике на три часа дня
Явка на выборы в Госдуму в Крыму достигла 44,63% - Избирком