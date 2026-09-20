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Кого лечат в Центре метаболического здоровья в Крыму
Кого лечат в Центре метаболического здоровья в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Кого лечат в Центре метаболического здоровья в Крыму
В Крыму создан и работает Центр метаболического здоровья. Первый на юге России, он принимает пациентов на базе Республиканской клинической больницы имени... РИА Новости Крым, 20.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму создан и работает Центр метаболического здоровья. Первый на юге России, он принимает пациентов на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. О том, как попасть в данное медучреждение и какое лечение там можно получить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками в Республике Крым Кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко" Наталья Драненко.Высокий интерес к данной теме, считает она, вызван распространенностью в Крыму, и в России в целом, проблемы метаболического синдрома, и, как одной из его составляющих, – лишнего веса.Она также напомнила, что данный синдром – это совокупность признаков и симптомов, включающих в себя абдоминальное ожирение или избыточную массу тела, повышение артериального давления, уровня глюкозы и инсулинорезистентность, возможно даже преддиабет с последующим формированием диабета и нарушение холестеринового обмена."К дополнительным факторам и критериям синдрома относятся и повышение мочевой кислоты, повышение уровня С-реактивного белка, как маркера воспаления", - обозначила Наталья Драненко.До того момента, как пациент попадет на лечение в специализированный Центр, он проходит обследование в своей поликлинике по месту прикрепления, в том числе в рамках диспансеризации или профосмотров, обозначила специалист."Потому что основные маркеры, которые нам нужны для того, чтобы все это объединить в так называемый "метаболический синдром" и уже подходить к дальнейшему ведению пациента комплексно, на самом деле очень банальные и базовые. То есть это не какое-то специальное исследование, просто наш Центр, в том числе, будет заниматься тем, чтобы среди врачей эту тему актуализировать, чтобы они смотрели не на отдельные изменения у пациента, а на их совокупность, - подчеркнула она.Чтобы попасть на лечение именно в центр, добавила Наталья Драненко, пациенту через свою поликлинику сначала необходимо обратиться к кардиологу."Так как Центр метаболического здоровья основан на базе Центра управления сердечно-сосудистыми рисками, то у нас больше кардиологический профиль, поэтому, чтобы попасть к нам на прием, нужно взять направление к кардиологу. Кардиолог посмотрит на проблему артериальной гипертензии чуть шире, так как артериальная гипертензия – это один из критериев метаболического синдрома", - пояснила она.Врачи Центра анализируют общую совокупность всех обследований каждого пациента."Возможно, мы что-то добавим, если пациент до этого прошел какие-то дополнительные обследования, более специфические, и запишем, опять же, к другим специалистам, порекомендуем пойти к эндокринологу, если у пациента преимущественно идет нарушение углеводного обмена и повышенный сахар или преддиабет или диабет, или к нефрологу, если первостепенно у пациента поражение почек. В зависимости от того, что превалирует у данного человека, будем подбирать индивидуализированную программу дальнейшего его лечения. Причем вести его, опять же, могут специалисты поликлинического звена по месту прикрепления", - сказала заведующая профильной организации.В случае возникновения сложностей в процессе лечения пациентов данной категории, уведомила она, специалисты центра могут оказывать консультирование врачей в режиме телемедицины и курировать этапы терапии каждого больного."Стационарное лечение, по большому счету, метаболического синдрома не показано. Обычно нет такой необходимости, но это может быть так называемая стационар замещающая технология на уровне дневного стационара. В целом же, в больнице Семашко, где мы функционируем, есть возможность и круглосуточного, и дневного стационара, и, если для этого будет необходимость и показания, то возможна и госпитализация", - заключила Наталья Драненко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромомТепло и сытно: почему крымчане чаще других россиян страдают ожирениемКак избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
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крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Кого лечат в Центре метаболического здоровья в Крыму
Кому и какое лечение предоставляют в Центре метаболического здоровья в Крыму
17:11 20.09.2026 (обновлено: 17:12 20.09.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму создан
и работает Центр метаболического здоровья. Первый на юге России, он принимает пациентов на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. О том, как попасть в данное медучреждение и какое лечение там можно получить, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками в Республике Крым Кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко" Наталья Драненко.
Высокий интерес к данной теме, считает она, вызван распространенностью в Крыму, и в России в целом, проблемы метаболического синдрома, и, как одной из его составляющих, – лишнего веса.
"Метаболический синдром изучается на протяжении не одного десятилетия, и накопилось достаточно большое количество знаний, появились новые лекарственные препараты, новые подходы к его диагностике и лечению, что и привело снова к актуализации этой темы", - пояснила медик.
Она также напомнила, что данный синдром – это совокупность признаков и симптомов, включающих в себя абдоминальное ожирение или избыточную массу тела, повышение артериального давления, уровня глюкозы и инсулинорезистентность, возможно даже преддиабет с последующим формированием диабета и нарушение холестеринового обмена.
"К дополнительным факторам и критериям синдрома относятся и повышение мочевой кислоты, повышение уровня С-реактивного белка, как маркера воспаления", - обозначила Наталья Драненко.
До того момента, как пациент попадет на лечение в специализированный Центр, он проходит обследование в своей поликлинике по месту прикрепления, в том числе в рамках диспансеризации или профосмотров, обозначила специалист.
"Потому что основные маркеры, которые нам нужны для того, чтобы все это объединить в так называемый "метаболический синдром" и уже подходить к дальнейшему ведению пациента комплексно, на самом деле очень банальные и базовые. То есть это не какое-то специальное исследование, просто наш Центр, в том числе, будет заниматься тем, чтобы среди врачей эту тему актуализировать, чтобы они смотрели не на отдельные изменения у пациента, а на их совокупность, - подчеркнула она.
Чтобы попасть на лечение именно в центр, добавила Наталья Драненко, пациенту через свою поликлинику сначала необходимо обратиться к кардиологу.
"Так как Центр метаболического здоровья основан на базе Центра управления сердечно-сосудистыми рисками, то у нас больше кардиологический профиль, поэтому, чтобы попасть к нам на прием, нужно взять направление к кардиологу. Кардиолог посмотрит на проблему артериальной гипертензии чуть шире, так как артериальная гипертензия – это один из критериев метаболического синдрома", - пояснила она.
Врачи Центра анализируют общую совокупность всех обследований каждого пациента.
"Возможно, мы что-то добавим, если пациент до этого прошел какие-то дополнительные обследования, более специфические, и запишем, опять же, к другим специалистам, порекомендуем пойти к эндокринологу, если у пациента преимущественно идет нарушение углеводного обмена и повышенный сахар или преддиабет или диабет, или к нефрологу, если первостепенно у пациента поражение почек. В зависимости от того, что превалирует у данного человека, будем подбирать индивидуализированную программу дальнейшего его лечения. Причем вести его, опять же, могут специалисты поликлинического звена по месту прикрепления", - сказала заведующая профильной организации.
В случае возникновения сложностей в процессе лечения пациентов данной категории, уведомила она, специалисты центра могут оказывать консультирование врачей в режиме телемедицины и курировать этапы терапии каждого больного.
"Стационарное лечение, по большому счету, метаболического синдрома не показано. Обычно нет такой необходимости, но это может быть так называемая стационар замещающая технология на уровне дневного стационара. В целом же, в больнице Семашко, где мы функционируем, есть возможность и круглосуточного, и дневного стационара, и, если для этого будет необходимость и показания, то возможна и госпитализация", - заключила Наталья Драненко.
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