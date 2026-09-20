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Кого лечат в Центре метаболического здоровья в Крыму

Кого лечат в Центре метаболического здоровья в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Кого лечат в Центре метаболического здоровья в Крыму

В Крыму создан и работает Центр метаболического здоровья. Первый на юге России, он принимает пациентов на базе Республиканской клинической больницы имени... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму создан и работает Центр метаболического здоровья. Первый на юге России, он принимает пациентов на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. О том, как попасть в данное медучреждение и какое лечение там можно получить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками в Республике Крым Кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко" Наталья Драненко.Высокий интерес к данной теме, считает она, вызван распространенностью в Крыму, и в России в целом, проблемы метаболического синдрома, и, как одной из его составляющих, – лишнего веса.Она также напомнила, что данный синдром – это совокупность признаков и симптомов, включающих в себя абдоминальное ожирение или избыточную массу тела, повышение артериального давления, уровня глюкозы и инсулинорезистентность, возможно даже преддиабет с последующим формированием диабета и нарушение холестеринового обмена."К дополнительным факторам и критериям синдрома относятся и повышение мочевой кислоты, повышение уровня С-реактивного белка, как маркера воспаления", - обозначила Наталья Драненко.До того момента, как пациент попадет на лечение в специализированный Центр, он проходит обследование в своей поликлинике по месту прикрепления, в том числе в рамках диспансеризации или профосмотров, обозначила специалист."Потому что основные маркеры, которые нам нужны для того, чтобы все это объединить в так называемый "метаболический синдром" и уже подходить к дальнейшему ведению пациента комплексно, на самом деле очень банальные и базовые. То есть это не какое-то специальное исследование, просто наш Центр, в том числе, будет заниматься тем, чтобы среди врачей эту тему актуализировать, чтобы они смотрели не на отдельные изменения у пациента, а на их совокупность, - подчеркнула она.Чтобы попасть на лечение именно в центр, добавила Наталья Драненко, пациенту через свою поликлинику сначала необходимо обратиться к кардиологу."Так как Центр метаболического здоровья основан на базе Центра управления сердечно-сосудистыми рисками, то у нас больше кардиологический профиль, поэтому, чтобы попасть к нам на прием, нужно взять направление к кардиологу. Кардиолог посмотрит на проблему артериальной гипертензии чуть шире, так как артериальная гипертензия – это один из критериев метаболического синдрома", - пояснила она.Врачи Центра анализируют общую совокупность всех обследований каждого пациента."Возможно, мы что-то добавим, если пациент до этого прошел какие-то дополнительные обследования, более специфические, и запишем, опять же, к другим специалистам, порекомендуем пойти к эндокринологу, если у пациента преимущественно идет нарушение углеводного обмена и повышенный сахар или преддиабет или диабет, или к нефрологу, если первостепенно у пациента поражение почек. В зависимости от того, что превалирует у данного человека, будем подбирать индивидуализированную программу дальнейшего его лечения. Причем вести его, опять же, могут специалисты поликлинического звена по месту прикрепления", - сказала заведующая профильной организации.В случае возникновения сложностей в процессе лечения пациентов данной категории, уведомила она, специалисты центра могут оказывать консультирование врачей в режиме телемедицины и курировать этапы терапии каждого больного."Стационарное лечение, по большому счету, метаболического синдрома не показано. Обычно нет такой необходимости, но это может быть так называемая стационар замещающая технология на уровне дневного стационара. В целом же, в больнице Семашко, где мы функционируем, есть возможность и круглосуточного, и дневного стационара, и, если для этого будет необходимость и показания, то возможна и госпитализация", - заключила Наталья Драненко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромомТепло и сытно: почему крымчане чаще других россиян страдают ожирениемКак избыточный вес влияет на способности мозга – невролог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма