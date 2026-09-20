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Кобудо-духовая трубка: новый вид адаптивного спорта презентуют в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Кобудо-духовая трубка: новый вид адаптивного спорта презентуют в Крыму
Кобудо-духовая трубка: новый вид адаптивного спорта презентуют в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Кобудо-духовая трубка: новый вид адаптивного спорта презентуют в Крыму
Новый вид адаптивного спорта появится в Крыму. Введение кобудо-духовой трубки как вида спортивного искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T20:51
2026-09-20T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Новый вид адаптивного спорта появится в Крыму. Введение кобудо-духовой трубки как вида спортивного искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья инициировано Министерством спорта России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственного Совета Республики Крым, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК, Виктор Аносов.По словам спикера, раньше это самурайское искусство, которое представляет собой стрельбу из духовой трубки, использовали для охоты, а сейчас - для состязаний и соревнований, а также для улучшения здоровья."Эта спортивная дисциплина уже признана Минспортом России, и она уже стала частью федерации в 39 регионах. Сейчас мы взяли на себя инициативу, и во второй половине сентября будет проходить региональный "Кубок Защитников Отечества" под эгидой Минспорта Крыма. И туда она тоже вошла. Мы будем ее презентовать", - поделился директор Ассоциации ветеранов СВО.Он также добавил, что дисциплина кобудо-духовая трубка благотворно влияет на развитие и укрепление дыхательной системы человека, оздоравливает легкие, улучшает осанку и концентрацию.Собеседник также заметил, что в России уже неоднократно проводились международные соревнования в данном спортивном искусстве, в них принимали участие спортсмены из Белоруссии. В Крыму же, дополнил он, данный вид спорта презентуют впервые."Сейчас мы проведем презентацию, потом будем развивать это у себя. Ассоциация наградит победителей соревнований, хотя они будут условными, и это будет больше показательные выступления, но тот, кто наберет больше очков, получит приз от ассоциации. Для проведения этих состязаний и дальнейшего развития спорта в Крыму спонсоры помогли нам приобрести 10 комплектов спортивного инвентаря. Посмотрим, как приживется этот вид спортивного искусства, и оценят ли его крымчане", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом РоссииЗабить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколяскахБыстрые и меткие: в Саках заработала фиджитал-площадка для маломобильных
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новости крыма, спорт, крым, общество, минспорта крыма, минспорта рф
Кобудо-духовая трубка: новый вид адаптивного спорта презентуют в Крыму

Спортивную дисциплину для людей с ограниченными возможностями здоровья представят в Крыму

20:51 20.09.2026
 
© Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска на здании министерства спорта РФ на улице Казакова в Москве.
Вывеска на здании министерства спорта РФ на улице Казакова в Москве.
© Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Новый вид адаптивного спорта появится в Крыму. Введение кобудо-духовой трубки как вида спортивного искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья инициировано Министерством спорта России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственного Совета Республики Крым, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК, Виктор Аносов.

"Это была инициатива наших московских коллег по ассоциации, где она и получила развитие. Есть Федерация Кобудзюцу, где занимаются данным видом восточных единоборств. И эта спортивная дисциплина кобудо-духовая трубка там и применяется", - отметил он.

По словам спикера, раньше это самурайское искусство, которое представляет собой стрельбу из духовой трубки, использовали для охоты, а сейчас - для состязаний и соревнований, а также для улучшения здоровья.
"Эта спортивная дисциплина уже признана Минспортом России, и она уже стала частью федерации в 39 регионах. Сейчас мы взяли на себя инициативу, и во второй половине сентября будет проходить региональный "Кубок Защитников Отечества" под эгидой Минспорта Крыма. И туда она тоже вошла. Мы будем ее презентовать", - поделился директор Ассоциации ветеранов СВО.
Он также добавил, что дисциплина кобудо-духовая трубка благотворно влияет на развитие и укрепление дыхательной системы человека, оздоравливает легкие, улучшает осанку и концентрацию.
"И самое главное, что дисциплиной могут пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, а возрастная категория - от трех-пяти лет и до бесконечности", - подчеркнул Виктор Аносов.
Собеседник также заметил, что в России уже неоднократно проводились международные соревнования в данном спортивном искусстве, в них принимали участие спортсмены из Белоруссии. В Крыму же, дополнил он, данный вид спорта презентуют впервые.
"Сейчас мы проведем презентацию, потом будем развивать это у себя. Ассоциация наградит победителей соревнований, хотя они будут условными, и это будет больше показательные выступления, но тот, кто наберет больше очков, получит приз от ассоциации. Для проведения этих состязаний и дальнейшего развития спорта в Крыму спонсоры помогли нам приобрести 10 комплектов спортивного инвентаря. Посмотрим, как приживется этот вид спортивного искусства, и оценят ли его крымчане", - заключил он.
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