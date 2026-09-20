Рейтинг@Mail.ru
Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260920/kiev-pytalsya-sorvat-vybory-v-rossii-s-pomoschyu-raket-flamingo-i-atak-dronov-1159547023.html
Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов
Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов
В дни проведения выборов в Госдуму Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T19:42
2026-09-20T19:51
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
выборы-2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140206808_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_839272edaf88fe51c201f00c418255ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В дни проведения выборов в Госдуму Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным Минобороны РФ за сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный БПЛА и 8 крылатых ракет большой дальности. Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.В оборонном ведомстве подчеркнули, в ответ на атаки киевского режима российские военные продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.Ранее сообщалось, что председатель участковой комиссии в Подмосковье получила ранение в результате ночной массированной атаки ВСУ на регион. Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах РоссииВ Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дронЧлен избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
https://crimea.ria.ru/20260920/vsu-razrushili-izbiratelnyy-uchastok-v-zaporozhskoy-oblasti-1159540910.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140206808_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_28bb4800902e6198ca3a2fb0679d2362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), выборы-2026
Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов

Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и почти 2000 дронов

19:42 20.09.2026 (обновлено: 19:51 20.09.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В дни проведения выборов в Госдуму Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В целях срыва демократического волеизъявления граждан РФ на выборах в Государственную Думу киевский режим в течение 19-го и 20-го сентября предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет "Фламинго", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ за сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный БПЛА и 8 крылатых ракет большой дальности. Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.
"Все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг", – подчеркнули в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, в ответ на атаки киевского режима российские военные продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.
Ранее сообщалось, что председатель участковой комиссии в Подмосковье получила ранение в результате ночной массированной атаки ВСУ на регион. Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах России
В Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дрон
Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
12:02
ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
 
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Выборы-2026
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:2974 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
21:20ЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
21:18В Севастополе явка на выборах в Госдуму превысила 61%
21:09Предварительные результаты выборов-2026 - ЦИК
21:01Бензин и дизель: где заправиться в Севастополе в понедельник
20:56Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
20:51Кобудо-духовая трубка: новый вид адаптивного спорта презентуют в Крыму
20:37Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасов
20:22Как психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в Крыму
20:00В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах
19:42Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов
19:40Спину ровнее: как избежать сколиоза у школьников в период учебы
19:31В Крыму до конца года выпустят две новые книги
19:18В Крыму выявили нарушения на детских площадках
19:12Стрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флота
19:04На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
18:56Как происходит вывоз мусора в Крыму
18:32Плохая путина – красная икра в России подорожала вдвое
18:05Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание
17:48Новый детский сад с лечением откроется в Севастополе
Лента новостейМолния