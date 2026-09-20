https://crimea.ria.ru/20260920/kiev-pytalsya-sorvat-vybory-v-rossii-s-pomoschyu-raket-flamingo-i-atak-dronov-1159547023.html

Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов

Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов

В дни проведения выборов в Госдуму Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T19:42

2026-09-20T19:42

2026-09-20T19:51

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

выборы-2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В дни проведения выборов в Госдуму Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным Минобороны РФ за сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный БПЛА и 8 крылатых ракет большой дальности. Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.В оборонном ведомстве подчеркнули, в ответ на атаки киевского режима российские военные продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.Ранее сообщалось, что председатель участковой комиссии в Подмосковье получила ранение в результате ночной массированной атаки ВСУ на регион. Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки и поджоги – как враг пытается сорвать выборы в регионах РоссииВ Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дронЧлен избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус

https://crimea.ria.ru/20260920/vsu-razrushili-izbiratelnyy-uchastok-v-zaporozhskoy-oblasti-1159540910.html

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2026

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), выборы-2026