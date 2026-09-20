Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов
Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и почти 2000 дронов
19:42 20.09.2026 (обновлено: 19:51 20.09.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В дни проведения выборов в Госдуму Киев предпринял попытку массированной атаки территории России крылатыми ракетами "Фламинго". Также противник использовал беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В целях срыва демократического волеизъявления граждан РФ на выборах в Государственную Думу киевский режим в течение 19-го и 20-го сентября предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет "Фламинго", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ за сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный БПЛА и 8 крылатых ракет большой дальности. Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.
"Все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг", – подчеркнули в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, в ответ на атаки киевского режима российские военные продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.
Ранее сообщалось, что председатель участковой комиссии в Подмосковье получила ранение в результате ночной массированной атаки ВСУ на регион. Москву атаковали более 1600 дронов ВСУ.
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