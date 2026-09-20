https://crimea.ria.ru/20260920/kak-psikhologi-okazyvayut-podderzhku-boytsam-i-veteranam-svo-v-krymu-1159230630.html

Как психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в Крыму

Как психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Как психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в Крыму

Забота о душевном и психическом здоровье бойцов СВО, а также тех, кто вернулся из зоны спецоперации, равноценно важна их физической реабилитации. Сегодня в... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T20:22

2026-09-20T20:22

2026-09-20T20:22

ветераны сво

помощь бойцам сво

арсен исмаилов

"барс - крым"

герои сво

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

фонд "защитники отечества"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Забота о душевном и психическом здоровье бойцов СВО, а также тех, кто вернулся из зоны спецоперации, равноценно важна их физической реабилитации. Сегодня в Крыму готовят специалистов, которые смогут прийти на помощь бойцам и их родственникам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Симферопольского городского совета, клинический психолог, инструктор специального подразделения отряда "Барс-Крым" Арсен Исмаилов.Собеседник уточнил, что это будет оказание психологической помощи бойцам, участникам СВО, у которых в связи с участием в боевых действиях развились боевая психическая травма с последующим развитием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР)."Это такое состояние, когда боец возвращается к мирной жизни, но ему трудно адаптироваться и качество жизни снижается", – рассказал гость эфира.Наша задача, пояснил Арсен Исмаилов, не просто чтобы человек вернулся в мирную жизнь, а чтобы он вернулся в качественную мирную жизнь, с хорошим душевным психологическим состоянием, чтобы спокойно трудоустроился, нашел себя, и чтобы семейная атмосфера, которая царит в доме, тоже оставалась теплой и было взаимопонимание.Процесс работы над программами происходит в тесном взаимодействии с крымским отделением фонда "Защитники Отечества", поделился спикер."С Владимиром Олеговичем Тригубом у нас есть соглашение. Программы будут качественно предоставлять социальную поддержку бойцам. Это такая новация, благодаря которой мы уже помогли многим воинам, и они начинают по-другому себя чувствовать и жить. Наш кластер специалистов, психологов-добровольцев, с радостью готовы оказывать им эту помощь и поддержку", – рассказал собеседник.Арсен Исмаилов также отметил, что основная большая работа психологов еще впереди, и начнется она, когда будет завершена СВО и военные массово вернутся к мирной жизни.Работа в рамках проекта, сказал собеседник, проходит в Крыму на высшем уровне. "Программа эта уникальна, и впоследствии, я думаю, будет транслироваться на территории всей нашей страны. Мы в это верим, и у нас, думаю, все получится. Нашими методиками будут пользоваться на территории всей нашей прекрасной Родины", - подытожил спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Об СВО нужно писать сегодня: в Крыму ветеран стал автором книгиЧеловеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВО"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, помощь бойцам сво, арсен исмаилов, "барс - крым", герои сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", фонд "защитники отечества"