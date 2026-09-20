https://crimea.ria.ru/20260920/kak-proiskhodit-vyvoz-musora-v-krymu-1159188156.html

Как происходит вывоз мусора в Крыму

Как происходит вывоз мусора в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Как происходит вывоз мусора в Крыму

Несмотря на трудности с электроснабжением и со снабжением топливом в Крыму процесс вывоза мусора не останавливается – его регулярно вывозят и размещают на... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T18:56

2026-09-20T18:56

2026-09-20T18:56

крым

экология

гуп рк "крымэкоресурсы"

вывоз тбо

вывоз тко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на трудности с электроснабжением и со снабжением топливом в Крыму процесс вывоза мусора не останавливается – его регулярно вывозят и размещают на четырех полигонах на территории РК. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель генерального директора АО "Крымэкоресурсы" Сусанна Исмаилова."Крымэкоресурсы" осуществляет вывоз отходов на всей территории Республики Крым, за исключением городов Ялта и Алушта. На сегодняшний день функционируют четыре полигона. Самый большой – это Тургеневский карьер, который расположен в Белогорском районе. Также действуют полигоны в городе Евпатория, в Советском и Раздольненском районах. Туда отвозятся отходы на размещение. Помимо размещения на сегодняшний день также функционирует три объекта обработки мусора в Крыму – в Гаспре, в Симферополе, а также Тургеневский карьер занимается обработкой отходов", – рассказала спикер.Гостья студии напомнила, что с 1 сентября 2025 года вступили в действие новые правила по обращению с отходами, которые утверждены 293 постановлением Правительства Российской Федерации. Они четко регламентируют, что именно нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО."Это в первую очередь строительный мусор после капитального ремонта – битый кирпич, обломки бетона, железобетона. То, что может повредить сами контейнеры, мусоровозы и в дальнейшем объекты обработки. Туда же относятся растительные отходы – пни, стволы деревьев, листва, скошенная трава, ботва растений, опасные отходы, медицинские, жидкие отходы, снег и лед. Все это, согласно новым правилам, нельзя складировать в контейнеры", – рассказала замдиректора организации.В то же время, добавила она, крупногабаритные отходы, которые образуются от текущего ремонта, такие как старые двери, мебель и другое, можно складировать в специальные бункеры, которые расположены на площадках для крупногабаритных отходов. Это входит в тариф ТКО и вывозится силами регионального оператора, сообщила собеседница."Все графики вывоза и перечень площадок размещены на официальном сайте нашего предприятия в разделе для физических лиц. Там есть подраздел "Графики вывоза и реестр контейнерных площадок". То есть люди могут в свободном доступе ознакомиться с этой информацией", – рассказала специалист.С началом осени особенно острой становится проблема сухой листвы, обратила внимание Сусанна Исмаилова."Как бы мы ни хотели, нельзя складировать растительные отходы! Самое простое – это компостирование. На самом деле органика – это хорошее удобрение, если по-хозяйски подойти к этому вопросу. Мелкие ветки можно использовать, к примеру, для мангальной зоны. Конечно, если отходы крупногабаритные, в большом объеме, тогда любой житель может воспользоваться услугами любой специализированной организации, которая занимается данным видом отходов. То есть они уже не относятся к ТКО и могут быть вывезены силами любой организации, у которой есть на это лицензия", – разъяснила эксперт.Собеседница также напомнила о системе существующих штрафов для населения и юридических лиц."Штрафы утверждены пунктом 8.2 КоАП РФ. Для обычных жителей – от 2 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч, для юридических – от 100 тысяч рублей. Это если они первоначальные. Если штрафы вводятся повторно, то размер их увеличивается. Также в указанном пункте 8.2. КоАП РФ есть подпункт о наложении штрафа за загрязнение окружающей среды, выразившееся в выгрузке отходов с автомототранспорта. Тут уже штрафы будут больше – от 10 до 15 тысяч для обычного жителя", – подытожила спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму наладят раздельный сбор мусораКогда достроят и запустят в работу экотехнопарки в КрымуОпасные батарейки: как Симферополю помогут экобоксы для опасных отходов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, гуп рк "крымэкоресурсы", вывоз тбо, вывоз тко