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Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
Грузовой поезд сошел с рельсов в воскресенье в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T16:02
2026-09-20T16:02
2026-09-20T16:02
южная транспортная прокуратура
происшествия
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Грузовой поезд сошел с рельсов в воскресенье в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Пострадавших нет. Сальский транспортный прокурор находится на месте происшествия, обстоятельства и причины которого устанавливаются.Прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Контролируется соблюдение прав пассажиров задержанных поездов. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на УралеПассажирский поезд сошел с рельсов под СаратовомВ Евпатории трамвай сошел с рельсов
ростовская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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южная транспортная прокуратура, происшествия, железная дорога, российские железные дороги (ржд), ростовская область
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
Прокуратура открыла проверку по факту схода с рельсов грузового поезда под Ростовом