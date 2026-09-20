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Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в воскресенье в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T16:02

2026-09-20T16:02

2026-09-20T16:02

южная транспортная прокуратура

происшествия

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Грузовой поезд сошел с рельсов в воскресенье в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Пострадавших нет. Сальский транспортный прокурор находится на месте происшествия, обстоятельства и причины которого устанавливаются.Прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Контролируется соблюдение прав пассажиров задержанных поездов. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на УралеПассажирский поезд сошел с рельсов под СаратовомВ Евпатории трамвай сошел с рельсов

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная транспортная прокуратура, происшествия, железная дорога, российские железные дороги (ржд), ростовская область