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Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всех

Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всех - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всех

РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T09:57

2026-09-20T09:57

2026-09-20T09:58

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Он был настоящим доктором и только лишь потом - пламенным революционером. После развала СССР его имя не убрали из наименований улиц, больниц и медицинских университетов (Украина не в счет). Потому что свое признание Николай Семашко заслужил делом, а не революционной идеей. Особенно благодарным Семашко должен быть курортный Крым.О жизни и делах наркома здравоохранения молодого Советского Союза и его связи с полуостровом – в материале РИА Новости Крым.28 июня 1925 года в небольшом поселке под Ялтой открылся впервые в мире крестьянский санаторий. Над бывшей резиденцией императоров развевался красный коммунистический флаг. В числе приглашенных на трибуне – нарком здравоохранения Николай Семашко.В царской России министерства здравоохранения не было. Полномочия этого органа власти решал один небольшой департамент при… министерстве полиции. Функции у департамента были похожи на обязанности современного Роспотребнадзора. Врачей и мест в больницах для бедных слоев населения в глубинке остро не хватало.Николай Семашко, бывший земский врач, прочувствовавший все недостатки прежней системы на своем собственном опыте, выстраивал охрану здоровья в самом большом государстве мира практически с нуля.Талантливый ученик талантливых учителейНиколай Семашко родился 8 (20) сентября 1874 года в одном из сел Орловской области. Детство его было простым, деревенским.После окончания мужской гимназии в Ельце поступил в Московский медуниверситет. У него были отличные педагоги – Сеченов, Склифософский, Эрисман… Революция витала в воздухе, Николай увлекся марксизмом на первом курсе вуза и в итоге был отчислен без права восстановления за участие в революционном движении. Жить в Москве и Петербурге ему было запрещено. Николай Александрович продолжил учебу в Казанском университете.Защитив ученую степень, пользовал пациентов в Орловской и Самарской областях. И там лоб в лоб столкнулся с тем, как отвратительно была организована охрана здоровья в России на рубеже веков.Для начала он полностью ликвидировал эпидемию дифтерии в одном из районов Самарской губернии: Семашко договорился, чтобы первая экспериментальная партия новейшей противодифтерийной сыворотки была отправлена в пострадавшие села.Есть в биографии Семашко и такой факт: он спас от уничтожения деревню. В ноябре 1901 года в деревне Александрия выявили вспышку бубонной чумы. По правилам, деревню в качестве противоэпидемиологической меры надо было полностью сжечь. Но молодой врач пробился через полицейские кордоны в деревню и обнаружил ошибку: свирепствовала не чума, а сибирская язва. Семашко удалось пресечь эпидемию в кратчайшие сроки и спасти имущество крестьян.Работая в системе земской медицины, Николай Александрович приобрел незаурядные качества организатора.Революцию 1905 года Семашко встречает в качестве организатора одной из стачек на Сормовском заводе. Его снова арестовывают. Затем будущий нарком оказывается в эмиграции, где лично знакомится с Лениным, а также помогает сербам и болгарам в местных госпиталях в разгар Первой Балканской войны.В Москву Николай Семашко вернулся накануне грандиозных событий – в сентябре 1917 года. И лично участвовал в подготовке Октябрьского вооруженного восстания в Москве, организовал медицинскую помощь его участникам."Мойдодыр" на службе у страны11 июля 1918 года впервые в мире был создан высший государственный орган, объединивший в своем ведении все отрасли медико-санитарного дела в стране. Первым наркомом здравоохранения РСФСР назначают Николая Семашко. Он организует, учит, разъясняет, борется с эпидемиями, продумывает и создает знаменитую во всем мире и актуальную до сих пор систему Семашко. В ее основе - внимание на профилактику заболеваний и гигиену, правильное питание, охрану материнства и младенчества, здоровье детей и подростков, вакцинацию, санаторно-курортное лечение и создание множества научных медицинских учреждений.В основу Николай Семашко положил принципы централизации, равного доступа всех граждан к профилактике и лечению, соблюдения стандартов на всех уровнях. В итоге грандиозной реформы медицинская помощь стала доступна практически на всей огромной территории страны: от фельдшерско-акушерских пунктов до больниц. К 1929 г. по всей стране было около 250 тыс. больничных коек, что на 40% превышало показатель 1914-го года.Задача каждого врача и всей системы медицинских учреждений, как считал Семашко, состояла не только в том, чтобы вылечить, но чтобы предупредить болезнь, возникшую вследствие неблагоприятных социальных условий и неправильного образа жизни.Немалые силы были брошены на медицинскую пропаганду. Ею занимался отдел санитарного просвещения, который выпускал плакаты о пользе мытья рук и изведения вшей. Поэт Корней Иванович Чуковский в рамках санпросвещения в 1921 году пишет своего знаменитого "Мойдодыра".Кроме того, Николай Александрович создает первое в России производство протезов, затем переросшее в протезный завод – первый в истории страны.Семашко также становится преподавателем того самого медицинского университета, откуда его в свое время отчислили. И студенты обожают своего профессора за ценные сведения из собственного опыта борьбы с эпидемиями, которые он всегда вносил в лекции.И он служил. Та самая система, созданная век тому, работает до сих пор. ВОЗ дважды официально сочла ее лучшей в мире! Систему Семашко взяли на вооружение в Исландии и Южной Корее, Тайване и Великобритании, на Кубе и в странах ЕС…Средняя продолжительность жизни в СССР только за 1926—72 годы увеличилась на 26 лет. Смертность населения являлась самой низкой в мире, ниже, чем в США, Англии, Франции, Швеции. А бостонский профессор Майкл Филд вообще полагал, что советское здравоохранение — главный козырь СССР в холодной войне.В период эпидемии коронавируса многие современные врачи отмечали, что последствия COVID могли бы быть гораздо хуже, если бы не система Семашко.Курортные богатства КрымаВ день окончательного занятия полуострова Красной армией в 1920 году Военно-революционный комитет Крыма издал приказ, в котором в том числе было обозначено, что необходимо "выселить из всех вилл и дач, имений буржуазии и устроить дома отдыха для освободителей крымских трудящихся масс, больных и раненых красноармейцев…"Менее чем через месяц был издан декрет "Об использовании Крыма для лечения трудящихся".Семашко сразу же выехал на местность, как говорит сам нарком в своих воспоминаниях, чтобы "наладить курортное хозяйство".Заведовать здравоохранением в Крыму в сложные годы после гражданской войны отправили брата Ленина Дмитрия Ульянова. К концу 1921 года на ЮБК было развернуто 4 тысячи санаторных коек, а в Евпатории – более 1 тысячи. Всего за первый сезон крымские курорты приняли 17 тысяч человек. Правда, рассуждает Алексей Попов в своей монографии, это гораздо меньше, чем было запланировано: становление курортов Крыма было сложным из-за множества обстоятельств: бюрократии, казнокрадства, голода 1921-23 годов.Как считает Алексей Попов, важность санаторно-курортного дела подчеркивается тем фактом, что в приказе №106 медработники санаториев приравнивались к врачебному персоналу – ликвидаторам эпидемий.В 1922 году открылась так называемая "Военно-курортная станция Крыма" с отделениями в Гурзуфе, Саках и Евпатории. Там лечились пострадавшие на фронтах гражданской войны красноармейцы.Если первое время большевики использовали только уже существующие виллы и дачи аристократии, то уже в 1924 году строятся первые крымские санатории – "Долоссы" в горах над Ялтой, корпус грязелечебницы в Евпатории и еще два – в Саках и под Феодосией.Так зарождался Крым как здравница для граждан самой большой в мире страны.Крым должен помнить Семашко и как почетного члена Российского общества по изучению Крыма. Оно было создано в 1923 году и просуществовало до января 1932 года, занимаясь изучением и популяризацией истории и краеведения полуострова. На первом организационном собрании общества, нарком здравоохранения Семашко обещал обществу государственную поддержку.Именем наркомаЛетом 1941 года уже пожилой Николай Семашко в числе первых добровольцев записался в Народное ополчение, а также участвовал в переоборудовании клиник в госпитали. В декабре, когда враг был на подступах к столице, Семашко организовал эвакуацию мединститута в Уфу. Но уже через полгода профессор вернулся и начал собирать материалы по деятельности медицинских вузов во время войны, а после ее окончания изучал санитарные последствия Великой Отечественной, принимал активное участие в восстановлении советского здравоохранения и планировании его на долгие годы вперед.До последней минуты жизни, несмотря на тяжелую болезнь, Николай Александрович продолжал работать. А вот сам он на курортах не отдыхал – у него не было на это времени. Правда, неукоснительно соблюдал режим дня, не увлекался алкоголем и не курил, а лучшей формой отдыха считал музыку и пение. Летом катался на велосипеде, а зимой ходил на лыжах.Первый нарком здравоохранения СССР умер 18 мая 1949 года в Москве в возрасте 74 лет. Его имя носят мединституты и фармацевтические заводы, проспекты и санатории, улицы и роддома. В Крыму работает Республиканская больница им. Семашко и названы улица в Симферополе и переулок в Евпатории. В честь Семашко назван астероид, открытый сотрудницей Крымской астрофизической лаборатории Людмилой Журавлевой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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