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Где в Крыму в воскресенье прольются дожди
Где в Крыму в воскресенье прольются дожди - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Где в Крыму в воскресенье прольются дожди
В воскресенье в Крыму местами прольются кратковременные дожди и будет тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму местами прольются кратковременные дожди и будет тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, Днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.А на побережье временами возможны дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +14 до 19, днем потеплеет до +25, но пройдут дожди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где в Крыму в воскресенье прольются дожди
В Крыму в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и до 26 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму местами прольются кратковременные дожди и будет тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные кратковременные дожди. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, на южном и восточном побережье до +19; днем +23…27, в горах +15…20", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, Днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.
А на побережье временами возможны дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +14 до 19, днем потеплеет до +25, но пройдут дожди.
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