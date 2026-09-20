https://crimea.ria.ru/20260920/gde-v-krymu-v-voskresene-prolyutsya-dozhdi-1159532570.html

Где в Крыму в воскресенье прольются дожди

Где в Крыму в воскресенье прольются дожди - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Где в Крыму в воскресенье прольются дожди

В воскресенье в Крыму местами прольются кратковременные дожди и будет тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T00:01

2026-09-20T00:01

2026-09-20T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156199584_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_98c045e3431d9b79dff925265db6ee38.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму местами прольются кратковременные дожди и будет тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, Днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.А на побережье временами возможны дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +14 до 19, днем потеплеет до +25, но пройдут дожди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма