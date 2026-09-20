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Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой
Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой
Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП в поселке Витязево под Анапой. Как сообщила глава администрации города Светлана Маслова, часть абонентов РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T10:46
2026-09-20T10:46
2026-09-20T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП в поселке Витязево под Анапой. Как сообщила глава администрации города Светлана Маслова, часть абонентов временно остается без газоснабжения.Жилой дом и торговые павильоны сгорели в селе Витязево под Анапой после того, как в постройки въехала иномарка, сообщали ранее в пресс-службе полиции Кубани. Авария произошла по улице Верхняя дорога утром в воскресенье.Чтобы восстановить подачу газа, необходимо заменить участок газопровода и задвижку, которые пострадали в результате ЧП, пояснила мэр курорта. Работы проведут поэтапно. Жителям необходимо перекрыть газовые краны в своих домах и квартирах и ждать сообщений по возобновлению газоснабжения.Сейчас пожар локализован на площади 1500 "квадратов". На месте продолжают работать представители МЧС и РСЧС из Анапы, Новороссийска и Славянска-на Кубани, полиция, Горгаз и другие службы. Задействовано 23 единицы техники и 69 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопроводаМашина загорелась на трассе под СевастополемНа ЮБК иномарка протаранила авто, врезалась в стену и опрокинулась
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анапа, дтп, происшествия, газопровод, новости, кубань, краснодарский край
Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой
Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП в поселке Витязево – мэр Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП в поселке Витязево под Анапой. Как сообщила глава администрации города Светлана Маслова, часть абонентов временно остается без газоснабжения.
Жилой дом и торговые павильоны сгорели в селе Витязево под Анапой после того, как в постройки въехала иномарка, сообщали ранее в пресс-службе полиции Кубани. Авария произошла по улице Верхняя дорога утром в воскресенье.
"В 06:55 пожару был присвоен тертий ранг возгорания. В его зону попал газопровод высокого давления, в результате чего "Газпром" отключил участок газопровода между Анапой и Витязево протяженностью порядка 7 км. В зону отключения попадают жилые дома и нежилые помещения по Пионерскому проспекту и Верхней дороге от роты ДПС до Витязево", – сообщила Маслова.
Чтобы восстановить подачу газа, необходимо заменить участок газопровода и задвижку, которые пострадали в результате ЧП, пояснила мэр курорта. Работы проведут поэтапно. Жителям необходимо перекрыть газовые краны в своих домах и квартирах и ждать сообщений по возобновлению газоснабжения.
Сейчас пожар локализован на площади 1500 "квадратов". На месте продолжают работать представители МЧС и РСЧС из Анапы, Новороссийска и Славянска-на Кубани, полиция, Горгаз и другие службы. Задействовано 23 единицы техники и 69 человек.
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