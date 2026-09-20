https://crimea.ria.ru/20260920/gazoprovod-vysokogo-davleniya-povrezhden-v-rezultate-dtp-pod-anapoy-1159538839.html

Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой

Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП под Анапой

Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП в поселке Витязево под Анапой. Как сообщила глава администрации города Светлана Маслова, часть абонентов РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T10:46

2026-09-20T10:46

2026-09-20T10:46

анапа

дтп

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Газопровод высокого давления поврежден в результате ДТП в поселке Витязево под Анапой. Как сообщила глава администрации города Светлана Маслова, часть абонентов временно остается без газоснабжения.Жилой дом и торговые павильоны сгорели в селе Витязево под Анапой после того, как в постройки въехала иномарка, сообщали ранее в пресс-службе полиции Кубани. Авария произошла по улице Верхняя дорога утром в воскресенье.Чтобы восстановить подачу газа, необходимо заменить участок газопровода и задвижку, которые пострадали в результате ЧП, пояснила мэр курорта. Работы проведут поэтапно. Жителям необходимо перекрыть газовые краны в своих домах и квартирах и ждать сообщений по возобновлению газоснабжения.Сейчас пожар локализован на площади 1500 "квадратов". На месте продолжают работать представители МЧС и РСЧС из Анапы, Новороссийска и Славянска-на Кубани, полиция, Горгаз и другие службы. Задействовано 23 единицы техники и 69 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопроводаМашина загорелась на трассе под СевастополемНа ЮБК иномарка протаранила авто, врезалась в стену и опрокинулась

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кубань

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, дтп, происшествия, газопровод, новости, кубань, краснодарский край