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Два человека погибли и 20 ранены при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

Два человека погибли и 20 ранены при атаке дронов ВСУ в Подмосковье - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Два человека погибли и 20 ранены при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

Два человека погибли и 20 ранены в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T10:15

2026-09-20T10:15

2026-09-20T10:32

андрей воробьев

подмосковье

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 20 ранены в результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Москву в ночь на воскресенье атаковали более 1600 дронов ВСУ, сообщал ранее мэр столицы России Сергей Собянин. Только с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах Московской области, информировал Воробьев.Кроме того, медицинская помощь потребовалась 20 людям. Среди раненых трое детей – двое подростков 14 и 15 лет в Раменском округе, которые сейчас находятся в Подольской детской больнице и готовятся к переводу в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, а также 11-летний ребенок в Домодедово, у которого поверхностная рана ноги. Всего госпитализированы 15 пострадавших, еще шестеро после оказания помощи от госпитализации отказались.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами РоссииАтака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь

https://crimea.ria.ru/20260920/massirovannyy-nalet-na-moskvu-stolitsu-atakovali-bolee-1600-dronov-vsu-1159536009.html

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подмосковье

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андрей воробьев, подмосковье, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, новости