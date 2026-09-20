https://crimea.ria.ru/20260920/dozhdi-i-silnyy-veter-obrushatsya-na-krym--ekstrennoe-preduprezhdenie-1159541230.html
Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждение
Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждение
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Как сообщает пресс-службе Главного управления МЧС России по региону,... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T12:10
2026-09-20T12:10
2026-09-20T12:10
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
шторм
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157922120_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_0b9ec3fbc49aff2adb26191f76fd08f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Как сообщает пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, полуостров накроют дожди и сильный ветер.В этой связи спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. Пешеходам – исключить выход в горы и лес, водителям – не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Также в МЧС советуют уделить внимание состоянию дренажных систем и ливнестоков, не разводить открытый огонь при сильном ветре.В воскресенье в Крыму также местами прольются кратковременные дожди, но будет тепло, сообщали в республиканском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадковПоследнее тепло перед "серостью" – какими будут выxодныеЗаключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/17/1157922120_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_5113a7e0444e27b995488349c74fdd1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, шторм, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым
Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждение
В Крыму 22 и 23 сентября будет действовать экстренное предупреждение из-за плохой погоды