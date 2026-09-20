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Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждение
Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждение
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Как сообщает пресс-службе Главного управления МЧС России по региону,... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T12:10
2026-09-20T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Как сообщает пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, полуостров накроют дожди и сильный ветер.В этой связи спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. Пешеходам – исключить выход в горы и лес, водителям – не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Также в МЧС советуют уделить внимание состоянию дренажных систем и ливнестоков, не разводить открытый огонь при сильном ветре.В воскресенье в Крыму также местами прольются кратковременные дожди, но будет тепло, сообщали в республиканском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадковПоследнее тепло перед "серостью" – какими будут выxодныеЗаключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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Дожди и сильный ветер обрушатся на Крым – экстренное предупреждение

В Крыму 22 и 23 сентября будет действовать экстренное предупреждение из-за плохой погоды

12:10 20.09.2026
 
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Грозовой фронт - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Как сообщает пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, полуостров накроют дожди и сильный ветер.
"22 и 23 сентября в Крыму, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с", – сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В этой связи спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. Пешеходам – исключить выход в горы и лес, водителям – не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Также в МЧС советуют уделить внимание состоянию дренажных систем и ливнестоков, не разводить открытый огонь при сильном ветре.
В воскресенье в Крыму также местами прольются кратковременные дожди, но будет тепло, сообщали в республиканском гидрометцентре.
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