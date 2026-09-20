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Дом, который построил ИИ: как новшества науки отражаются на архитектуре в Крыму
Дом, который построил ИИ: как новшества науки отражаются на архитектуре в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Дом, который построил ИИ: как новшества науки отражаются на архитектуре в Крыму
ИИ-помощники облегчают работу архитекторам. Им удается ускорить этап визуализации проектов, однако вся остальная ответственная работа все еще в руках человека... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T15:55
2026-09-20T15:55
2026-09-20T15:55
архитектура
кирилл бабеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. ИИ-помощники облегчают работу архитекторам. Им удается ускорить этап визуализации проектов, однако вся остальная ответственная работа все еще в руках человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал архитектор, председатель Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев."Активно уже на протяжении года архитекторы всего мира пытаются внедрить ИИ. Пока это - такая площадка эксперимента", - отметил он.Самое простое, по его словам, использовать новые технологии в архитектурной визуализации."Это очень ускоряет процесс. Если раньше нужно было ставить на рендер (процесс создания фотореалистичного изображения или анимации на основе трехмерной модели здания - ред.), и он мог длиться несколько часов, то сейчас буквально написанием одного простого промта можно добиться хорошей архитектурной визуализации, которая как раз помогает архитекторам общаться с клиентами. Многие уже используют его как инструмент проектирования", - пояснил он.Однако, есть ряд предостережений, заметил специалист. На данном этапе ИИ пока еще выдает множество различных ошибок."Архитектура – это такая сфера, где нужно десять раз все перепроверить, потому что ответственность ложится непосредственно на человека, а искусственный интеллект может допустить критические ошибки. Поэтому здесь очень важно быть бдительным. И мы пришли к такому выводу, что ИИ снимает часть рутинных задач архитектора, но сама суть профессии остается. То есть делегировать искусственному интеллекту основополагающие вопросы архитектуры пока еще рано", - сообщил председатель Союза архитекторов Крыма.Кирилл Бабеев добавил, что ошибки ИИ могут быть как мелкими и незначительными, так и критическими, уводящими проект абсолютно не в ту сторону."Поэтому никто не отменял архитектурного образования. То есть все равно нужно пройти все этапы обучения и только потом, когда человек состоится в профессии, уже подключать какие-то машинные моменты. Искусственный интеллект не сможет вести авторский надзор, не сможет подбирать команду проекта, то есть он может решить лишь узконаправленные задачи", - подчеркнул спикер.Часто при использовании искусственного интеллекта, заметил он, роль архитектора заключается в том, чтобы из множества решений, предложенных программой, выбрать наиболее удачные - метод анализа остается за человеком.Существует мнение, что, поручая рутинные задачи ИИ-помощнику, специалист имеет больше времени на творческую деятельность.Современные крымские заказчики все чаще приносят на доработку архитекторам проекты, созданные с помощью ИИ, поделился он."Если мы берем сегмент малоэтажного жилого индивидуального строительства, как раз так люди и поступают. Они сначала "поговорят" с искусственным интеллектом, получат от него какие-то советы… Раньше это был листик в клеточку, на котором семья рисовала планировку дома, а сейчас они задают параметры, и искусственный интеллект им прорабатывает планировку. В 95% случаев это – нерабочее решение. Архитектору ее нужно будет полностью переработать", - сообщил Бабеев.Но не стоит забывать, что с каждым днем искусственный интеллект становится "умнее", и, если раньше он создавал проекты домов без окон или дверей, то сейчас его решения более адаптивны к реальности, хоть и нуждаются в доработке специалиста, заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Единый архитектурный стиль Крыма определить невозможно – мнениеАрхитектор назвал главный бич ландшафтов КрымаСплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму
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архитектура, кирилл бабеев, крым, новости крыма, искусственный интеллект
Дом, который построил ИИ: как новшества науки отражаются на архитектуре в Крыму
Как ИИ помогает архитекторам в проектировании и визуализации – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым.
ИИ-помощники облегчают работу архитекторам. Им удается ускорить этап визуализации проектов, однако вся остальная ответственная работа все еще в руках человека. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал архитектор, председатель Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев.
"Активно уже на протяжении года архитекторы всего мира пытаются внедрить ИИ. Пока это - такая площадка эксперимента", - отметил он.
Самое простое, по его словам, использовать новые технологии в архитектурной визуализации.
"Это очень ускоряет процесс. Если раньше нужно было ставить на рендер (процесс создания фотореалистичного изображения или анимации на основе трехмерной модели здания - ред.), и он мог длиться несколько часов, то сейчас буквально написанием одного простого промта можно добиться хорошей архитектурной визуализации, которая как раз помогает архитекторам общаться с клиентами. Многие уже используют его как инструмент проектирования", - пояснил он.
Однако, есть ряд предостережений, заметил специалист. На данном этапе ИИ пока еще выдает множество различных ошибок.
"Архитектура – это такая сфера, где нужно десять раз все перепроверить, потому что ответственность ложится непосредственно на человека, а искусственный интеллект может допустить критические ошибки. Поэтому здесь очень важно быть бдительным. И мы пришли к такому выводу, что ИИ снимает часть рутинных задач архитектора, но сама суть профессии остается. То есть делегировать искусственному интеллекту основополагающие вопросы архитектуры пока еще рано", - сообщил председатель Союза архитекторов Крыма.
Кирилл Бабеев добавил, что ошибки ИИ могут быть как мелкими и незначительными, так и критическими, уводящими проект абсолютно не в ту сторону.
"Поэтому никто не отменял архитектурного образования. То есть все равно нужно пройти все этапы обучения и только потом, когда человек состоится в профессии, уже подключать какие-то машинные моменты. Искусственный интеллект не сможет вести авторский надзор, не сможет подбирать команду проекта, то есть он может решить лишь узконаправленные задачи", - подчеркнул спикер.
Часто при использовании искусственного интеллекта, заметил он, роль архитектора заключается в том, чтобы из множества решений, предложенных программой, выбрать наиболее удачные - метод анализа остается за человеком.
Существует мнение, что, поручая рутинные задачи ИИ-помощнику, специалист имеет больше времени на творческую деятельность.
"Искусственный интеллект тоже предлагает творческие решения, но пока они находятся на такой стадии, что любой профессионал видит в этом некую фейковость. Это какая-то странная архитектура. И есть то, что как раз выдает, что это сделал не человек", - пояснил собеседник.
Современные крымские заказчики все чаще приносят на доработку архитекторам проекты, созданные с помощью ИИ, поделился он.
"Если мы берем сегмент малоэтажного жилого индивидуального строительства, как раз так люди и поступают. Они сначала "поговорят" с искусственным интеллектом, получат от него какие-то советы… Раньше это был листик в клеточку, на котором семья рисовала планировку дома, а сейчас они задают параметры, и искусственный интеллект им прорабатывает планировку. В 95% случаев это – нерабочее решение. Архитектору ее нужно будет полностью переработать", - сообщил Бабеев.
Но не стоит забывать, что с каждым днем искусственный интеллект становится "умнее", и, если раньше он создавал проекты домов без окон или дверей, то сейчас его решения более адаптивны к реальности, хоть и нуждаются в доработке специалиста, заключил он.
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