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Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
Два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии Херсонской области, погибли при целенаправленной атаке беспилотника ВСУ на гражданский автобус. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T10:08
2026-09-20T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии Херсонской области, погибли при целенаправленной атаке беспилотника ВСУ на гражданский автобус. Об этом проинформировала глава Центризбиркома России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.Она подчеркнула, что боевики ВСУ боятся воевать по-мужски, поэтому охотятся за мирными людьми – в основном за женщинами с детьми. И добавила, что на каждого преступника киевского режима падет позор, каждый будет найден.Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, автобус атакован в Нижних Серогозах. Погибшая член УИК – Ольга Демьяненко с 2023 года работала в избирательной системе, участвовала в проведении нескольких кампаний, в том числе выборов президента России. В этом году занималась информированием жителей и организацией досрочного голосования."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Тяжелая утрата для семей, для Нижнесерогозского округа, для всей Херсонщины", – написал Сальдо в своем канале в МАКС.15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394, сообщали ранее в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытияБольше половины участков в Севастополе не работали во время воздушной тревогиКак в Севастополе работают избирательные участки во время сигнала тревоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выборы, херсонская область, выборы-2026, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
Член УИК Херсонской области погибла при беспилотной атаке ВСУ на автобус – Памфилова
10:08 20.09.2026 (обновлено: 10:43 20.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии Херсонской области, погибли при целенаправленной атаке беспилотника ВСУ на гражданский автобус. Об этом проинформировала глава Центризбиркома России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
"20 сентября в результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека. И одной из погибших оказалась наша коллега, член участковой избирательной комиссии избирательного участка №220 Нижнесерогозского района Херсонской области Ольга Петровна Демьяненко 1966 года рождения", – рассказала глава ЦИК РФ.
Она подчеркнула, что боевики ВСУ боятся воевать по-мужски, поэтому охотятся за мирными людьми – в основном за женщинами с детьми. И добавила, что на каждого преступника киевского режима падет позор, каждый будет найден.
Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, автобус атакован в Нижних Серогозах. Погибшая член УИК – Ольга Демьяненко с 2023 года работала в избирательной системе, участвовала в проведении нескольких кампаний, в том числе выборов президента России. В этом году занималась информированием жителей и организацией досрочного голосования.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Тяжелая утрата для семей, для Нижнесерогозского округа, для всей Херсонщины", – написал Сальдо в своем канале в МАКС.
15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель
участковой избирательной комиссии (УИК) № 394, сообщали ранее в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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