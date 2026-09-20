https://crimea.ria.ru/20260920/chast-yugo-vostochnogo-kryma-bez-vody-iz-za-pereboev-so-svetom-1159537416.html

Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом

Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом

Судак и еще 17 населенных пунктов на юго-востоке Крыма в воскресенье остаются без воды из-за перебоев со светом. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T09:31

2026-09-20T09:31

2026-09-20T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Судак и еще 17 населенных пунктов на юго-востоке Крыма в воскресенье остаются без воды из-за перебоев со светом. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В частности, без воды остаются Судак, поселки Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, села Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К водной экосистеме Крыма надо подходить бережно – экологКакое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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