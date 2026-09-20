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Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом
Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом
Судак и еще 17 населенных пунктов на юго-востоке Крыма в воскресенье остаются без воды из-за перебоев со светом. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T09:31
2026-09-20T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Судак и еще 17 населенных пунктов на юго-востоке Крыма в воскресенье остаются без воды из-за перебоев со светом. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В частности, без воды остаются Судак, поселки Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, села Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К водной экосистеме Крыма надо подходить бережно – экологКакое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
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Часть юго-восточного Крыма без воды из-за перебоев со светом

"Вода Крыма": 18 населенных пунктов на юго-востоке Крыма без воды из-за перебоев со светом

09:31 20.09.2026 (обновлено: 09:39 20.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Судак и еще 17 населенных пунктов на юго-востоке Крыма в воскресенье остаются без воды из-за перебоев со светом. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"20 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение. Перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетях", – сказано в сообщении.
В частности, без воды остаются Судак, поселки Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, села Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.
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