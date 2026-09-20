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Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России - РИА Новости Крым, 20.09.2026
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Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России
Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России - РИА Новости Крым, 20.09.2026
Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России
1110 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в минобороны России. РИА Новости Крым, 20.09.2026
2026-09-20T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 1110 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в минобороны России.В частности, вражеские беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Московская область подверглась массированной атаке дронов, с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах, сообщал ранее губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем сбили беспилотникиДрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь
https://crimea.ria.ru/20260920/massirovannyy-nalet-na-moskvu-stolitsu-atakovali-bolee-1600-dronov-vsu-1159536009.html
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Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России

Минобороны: более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России

09:43 20.09.2026 (обновлено: 10:26 20.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 1110 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В частности, вражеские беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
07:54
Массированный налет на Москву: столицу атаковали более 1600 дронов ВСУ
Московская область подверглась массированной атаке дронов, с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах, сообщал ранее губернатор Андрей Воробьев.
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