https://crimea.ria.ru/20260920/bolee-tysyachi-dronov-vsu-unichtozheny-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1159537561.html

Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России

Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России - РИА Новости Крым, 20.09.2026

Более тысячи дронов ВСУ уничтожены над регионами России

1110 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в минобороны России. РИА Новости Крым, 20.09.2026

2026-09-20T09:43

2026-09-20T09:43

2026-09-20T10:26

министерство обороны рф

крым

новости крыма

срочные новости крыма

новости сво

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу

атаки всу на крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156214035_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a1d48ba4c583a21adaa161eb0d7f53f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. 1110 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в минобороны России.В частности, вражеские беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Московская область подверглась массированной атаке дронов, с трех ночи до пяти утра ПВО сбила 249 беспилотников в 17 округах, сообщал ранее губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем сбили беспилотникиДрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь

https://crimea.ria.ru/20260920/massirovannyy-nalet-na-moskvu-stolitsu-atakovali-bolee-1600-dronov-vsu-1159536009.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым